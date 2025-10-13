Mansuy sobre el debate por la columna “Parásitos”: “Esa es exactamente la conversación que le conviene a Kast”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, se refirió a las diferencias que han protagonizado Chile Vamos y el Partido Republicano en medio de la carrera presidencial. Sin embargo, subrayó: “Ambas derechas se necesitarán y no podrán gobernar la una sin la otra, sea quien sea quien pase a segunda vuelta”.

Parásito dice uno. Me da miedo que el otro pueda correr mucho los límites, se dice luego. Inconducente y agresivo, agrega un tercero. Y la lista podría continuar.

Palabras sacan palabras, y el espiral de declaraciones entre las derechas va subiendo de volumen conforme se acerca el día de la elección. Supongo que esto no debería extrañar en una campaña. Chile Vamos está obligado a subir la apuesta. José Antonio Kast debe mantener la discusión en el terreno que más le conviene. Dicho sea de paso, llevamos semanas hablando de la reducción de US$6.000 millones del presupuesto. Ahora pasaremos unos cuantos días hablando de los parásitos. Esa es exactamente la conversación que le conviene a Kast desde una perspectiva puramente electoral.

Sin embargo, darle libre curso a la retórica de campaña a estas alturas es un muy mal negocio para las dos vertientes de la derecha.

El motivo es muy simple: es tan colosal el desafío de gobernar Chile que ambas derechas se necesitarán y no podrán gobernar la una sin la otra, sea quien sea quien pase a segunda vuelta. No será posible, por un lado, sacar adelante un gobierno de emergencia desde una esquina y desde la pura descalificación; y, por otro, será necesario poner a prueba toda la capacidad de diálogo y de gobierno de Chile Vamos.

La derecha —o las derechas, más bien— están cometiendo un error garrafal al horadar las condiciones indispensables de la gobernabilidad futura. Quedan poco más de 30 días para la elección presidencial, pero es de esperar que sus principales dirigentes y candidatos puedan poner la mirada un poco más allá y concentrarse en el día que realmente importa: el 12 de marzo de 2026.