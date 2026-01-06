Mansuy: ¿Por qué la comunidad sudamericana fue tan radicalmente impotente para frenar la tiranía chavista?

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, reflexionó sobre el rol de Latinoamérica ante el régimen de Nicolás Maduro.

Al capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump vino a confirmar algo que ya sabíamos y que conversamos en el programa de hoy: el viejo orden mundial ha muerto; un nuevo orden está naciendo, o al menos está emergiendo con fuerza.

El orden que surge es radicalmente distinto al anterior. Ya no existe la “globalización feliz”; el multilateralismo es mucho más limitado de lo que creímos durante décadas, y está de regreso, en gloria y majestad según cómo se quiera mirar, el realismo más crudo. Como decía el viejo y nunca suficientemente ponderado Hobbes, las naciones viven entre sí en un estado de naturaleza, un perpetuo estado de guerra, pues no hay una autoridad común capaz de imponer por la fuerza un orden.

Esto, me parece, es lo que debemos comprender antes incluso de juzgar si queremos o no actuar en el mundo. Actuar en el mundo supone haberlo entendido previamente. Por otro lado, quienes lamentan la muerte del derecho internacional, al menos tal como creíamos que podía funcionar, como muchos lo creímos durante décadas, deberíamos hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué la comunidad latinoamericana, y más específicamente la sudamericana, fue tan radicalmente impotente para frenar una tiranía?

La tiranía chavista robó elecciones, asesinó disidentes y provocó una diáspora de siete u ocho millones de venezolanos en el continente, generando un problema regional de enorme magnitud.

No hay derechos sin una comunidad política fuerte y robusta que los respalde. Me parece que esa es una de las principales lecciones. Además, la naturaleza le tiene horror al vacío. Lo ocurrido este fin de semana en Venezuela es consecuencia directa de ese lamentable hecho.