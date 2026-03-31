Mansuy a Manouchehri: “Son las personas las que deben adaptarse a las instituciones para no caer en ninguna patología democrática”

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, se refirió a las declaraciones del parlamentario del PS, Daniel Manouchehri, luego de que defendiera a la senadora Daniella Cicardini tras solicitar la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. "Una institución que se adapta a las personas, diputado Manouchehri, no es tanto una institución como un instrumento al servicio de una ambición o de cualquier tipo de caudillismo, que es exactamente lo que deberíamos evitar", afirmó.

“Lo positivo sería no que Daniella Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en cómo está haciendo política Cicardini”.

La frase pertenece al diputado socialista Daniel Manouchehri y fue pronunciada en defensa de la senadora Cicardini, quien hace pocos días le pidió la renuncia al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y que luego fue corregida por la presidenta de su propio partido, la senadora Paulina Vodanovic.

No hay que confundirse: aquí hay dos pugnas distintas. Una es la interna del Partido Socialista (PS), pero también existe un debate sobre la naturaleza del Senado. ¿Debe el Senado adaptarse a las prácticas de quienes fueron diputados? ¿Tiene sentido replicar la lógica, hay que decirlo, muchas veces tóxica, que predomina en la Cámara, o más bien debería ser al revés?

Una institución que se adapta a las personas, diputado Manouchehri, no es tanto una institución como un instrumento al servicio de una ambición o de cualquier tipo de caudillismo, que es exactamente lo que deberíamos evitar. En una república —que es como aún creo que estamos— son las personas las que deben adaptarse a las instituciones para no caer en ninguna patología democrática. Me parece que los parlamentarios del PS deberían aprender, al menos, esta lección.