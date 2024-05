Nicolle Ortega, fue una de las primeras madres de los conscriptos que acudió a la justicia para interponer un recurso de amparo tras la fatal marcha de Putre. Tras varios días desde el trágico fallecimiento de Franco Vargas y el crítico estado de salud de los soldados, conversó con CNN Prime en medio de la reunión que sostuvo el viernes el Presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, y el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

Consultada por cómo ha respondido Iturriaga en este caso, la madre del conscripto Ariel Indo expresó: “Nosotras, y hablo porque conversé con la que están en el grupo de las mamás que estamos haciendo las acciones legales, no están en contra de él”.

“Lo que sí queremos es que él busque quiénes son y que paguen los que tengan que pagar, no que se esté cortando por los cabos que no tienen ni arte ni parte y que estén escondiendo a quienes tienen la responsabilidad”, agregó.

“El caso de nosotros es verídico, no es un invento”

Por otro lado, en cuanto a la confianza en la institucionalidad castrense, Ortega planteó que en el caso del joven Vargas la justicia militar tiene un rol importante y subrayó que “nuestros hijos están enlazados a Franco por el hecho de haber estado ahí y son testigos presenciales”. Sin embargo, enfatizó que debe participar la justicia civil para indagar en la situación del resto de los conscriptos.

“El caso de nosotros es verídico, no es un invento. Los chicos presentaron patologías que no fueron atendidas en su momento. No estamos hablando de tres soldados, estamos hablando de 200. De ellos, 45 quedaron en aislamiento, 38 quedaron con problemas respiratorios, y los chicos que fueron internados porque se cortaron de desesperación, puesto que no los estaban dando de baja”, complementó.

Asimismo, comentó que el caso del joven de 19 años fue el clímax de lo que se vivió en el entrenamiento militar en Putre. “Si no hubiese pasado lo de Franco, a los chicos los hubiesen subido a sobrevivencia con puros sacos de dormir y no hubiésemos tenido un fallecido, sino que un pelotón completo”, expresó.