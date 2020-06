El diputado Javier Macaya (UDI) se refirió este martes al polémico video captado durante el fin de semana en el que se aprecia al presidente Sebastián Piñera saliendo de una vinoteca.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario sostuvo que “estamos en un momento de harta desconfianza de la gente con las autoridades”, por lo que “me quedo con lo que dijo el ministro de Salud, aquí hay que tener extremo cuidado con las señales que se envían”.

“Estamos juzgado todos estos hechos en un momento tan difícil como el que vivimos que, bueno, a mi no me gustó, es un episodio que ya fue, no debería volver a repetirse“, agregó Macaya.

Lee también: Paris por polémica compra de Piñera en vinoteca: “La máxima autoridad debe dar el ejemplo”

En la misma línea, expresó que “el presidente debería poder contar con mayores facilidades para no tener que exponerse de esta manera. La critica por redes sociales fue suficientemente dura para darse cuenta que no debió haberse expuesto de esta manera”.

Si bien apuntó que “el presidente contaba con el permiso”, en momento de “problemas de confianza con las autoridades, las señales que se dan, más allá de si contaba con el papel”, Macaya cree que “la señal que se entrega no es la correcta”.

Reducción de dieta parlamentaria

El Consejo de Alta Dirección Pública confirmó este martes que la rebaja transitoria de la dieta parlamentaria y de los ministros será de 25%, y la del presidente de la República de 10%. Al respecto, Macaya dijo valorarlo positivamente, ya que “tenía que haber una rebaja en las remuneraciones de los parlamentarios”.

Consultado por si se hubiera concretado la rebaja de los sueldos de los parlamentarios sin el 18 de octubre, el diputado UDI indicó que “honestamente estoy seguro que no se hubiera concretado”.

“Si no hubiéramos tenido el remezón social que se generó en los últimos meses en Chile, que está bastante vigente, particularmente por la situación que están viviendo muchas familias hoy, muy difíciles, en materia de empleo, precariedad económica, creo que no, lo que se hizo fue entregar una señal”, concluyó al respecto.

Lee también: Sabat y apoyo a postnatal de emergencia: “Está la necesidad de miles de madres antes que la lealtad malentendida”

Sobre la resolución de la comisión mixta que declaró como admisible el proyecto de postnatal de emergencia, Macaya adelantó que “voy apoyar el proyecto que presentó el gobierno en esta materia”, ya que la polémica iniciativa “sí me parece inconstitucional”.

Finalmente, reflexionó que este tipo de debates a veces se plantean con la “lógica de los buenos y malos. No hay algunos que son perfectos y otros que son unos malnacidos que quieren que a la gente les vaya mal. Hay herramientas legales que establece el poder jurídico y la Constitución y que esperamos se puedan poner la servicio de los millones que lo están pasando mal”.