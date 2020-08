El ex senador Pablo Longueira regresó a la discusión política tras anunciar que votará apruebo en el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. También afirmó que irá por la presidencia de la UDI y también competirá para ser integrante del órgano constituyente que definiría una nueva Constitución.

“Veo un riesgo institucional. Hay muchos que quieren que el gobierno de Chile Vamos no termine su período. ¿O no les quedó claro que es eso lo que buscan los violentistas y la izquierda no democrática? Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Matilde Burgos, Macarena Lescornez, Daniel Mansuy y Daniel Matamala debatieron sobre estos anuncios en el segundo capítulo del regreso de Tolerancia Cero por las pantallas de CNN Chile.

Daniel Matamala

“Yo creo que Longueira lee bien el nudo en el que está metido y que se ha metido a sí mismo la derecha durante este proceso para el plebiscito, porque hay que recordar que cuando se firma el acuerdo de noviembre y se vota en el Congreso, la derecha lo vota a favor. De hecho, quienes votaron en contra fueron algunos del Partido Comunista y del Frente Amplio, la UDI votó a favor”.

“Lo que intenta decir, finalmente, es ‘licuemos esto, que el Apruebo y el Rechazo no sean de un sector político porque si lo hacemos así vamos a perder y vamos a quedar muy mal para lo que viene'”.

Matilde Burgos

“Longueira ya no tiene el poder de convocatoria que tenía antes, lo vimos con el 10%”.

“Se habla de estas voces más grandes o noventeras, que son aquellas que hoy día en la derecha están levantando candidatos. Me llama mucho la atención de que si empezamos a revisar, vemos a Joaquín Lavín y Evelyn Matthei. Pareciera el resurgimiento de la patrulla juvenil, que ha dejado un poco pasmado a Joaquín Lavín, quien no se esperaba de ninguna manera una reacción como esta”.

Macarena Lescornez

“De cierta manera, Longueira está siguiendo un guion, que ya venía dándose en la derecha desde hace rato, sobretodo con esa entrevista que dio el presidente Piñera, donde él se abre a esta idea de pasemos el plebiscito, enfoquemos una constituyente y el que rompe ese guion es un poco Lavín cuando pone en esta mesa la idea de la socialdemocracia“.

“Hay un tema estratégico (por parte de la derecha) de sorteemos el plebiscito, vamos a la discusión y pongamos nuestras ideas. Y esa ha sido una línea que ha seguido el presidente (Sebastián Piñera), Felipe Kast y otros de la derecha que dicen: ‘vamos hacia allá'”.

Daniel Mansuy

“(Longueira) sigue teniendo una ascendiente muy fuerte al interior de la UDI, probablemente ya no es el que tenía hace 20 años, pero yo creo que muestra una capacidad estratégica. El hombre tiene un diseño en su cabeza que va mucho más allá de octubre, más allá de abril, o sea que evidentemente tiene un concepto en su cabeza que hoy día poca gente de la derecha tiene y eso es lo más notable que tiene en la entrevista, sabiendo si la UDI lo va a seguir o no”