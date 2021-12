El pasado domingo, conversación con La Tercera, el ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, fue consultado acerca de los gestos para con el ex candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Siempre hacía pensar que yo lo estaba apoyando y justamente ese silencio era un muestra de que yo no lo estaba apoyando”, afirmó. Entre otros dichos que resonaron en la opinión pública, sostuvo que “obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el PC me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona”.

“Así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente”, concluyó, en impresiones que cayeron especialmente mal en el diputado Evópoli Luciano Cruz-Coke, que lo criticó a través de Twitter.

“Lamento discrepar con Ignacio Briones desconociendo el acuerdo que el Consejo General de Evópoli aprobó por 80% y que la totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir”, escribió el parlamentario, agregando que “establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca, pareciera una forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida”.

CNN Chile conversó con Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, sobre las tensiones internas, así como la visión del partido tras las elecciones y sus planes para enfrentar un nuevo año que, entre otros desafíos para la derecha y centro derecha, significará un nuevo gobierno y Congreso.

“Coincidimos con Ignacio en el análisis político que hace, respecto de cuál es el rol de la centroderecha en este nuevo ciclo político, y especialmente el rol que va a asumir Evópoli como la alternativa de una centroderecha liberal, a propósito de las transformaciones que hemos vivido en el último tiempo”.

“Luego pasadas las elecciones, él ha hecho su declaración diciendo cuál fue su votación definitiva”, manifestó Poblete, aludiendo al voto nulo de Briones. “Durante el proceso del consejo general y durante la campaña para segunda vuelta, fue muy respetuoso en su silencio, ante la posibilidad de que el partido apoyara la candidatura de José Antonio Kast”, añadió.

“Estábamos claros que como partido político, por responsabilidad política e histórica, debíamos tomar una posición respecto de dos proyectos que se anteponían“, sostuvo Poblete, indicando que Briones “respetó la decisión de los consejeros generales” de Evópoli.

En cuanto a los dichos cruzados entre Briones y Cruz-Coke, la secretaria general manifestó que “no existe tal quiebre, tenemos que cuidar a todos nuestros liderazgos: Ignacio tiene un liderazgo muy potente al igual que Luciano Cruz-Coke y otros, como Felipe Kast, Andrés Molina, Hernán Larraín en la Convención, Francisco Undurraga y así todos nuestros parlamentarios electos y también nuestra orgánica interna”.

No obstante, apuntó a que “es real y sano que se produzca ahora un proceso de reflexión, de evaluación, sobre aquellas cosas que faltaron, aquellos errores cometidos y, por supuesto, del futuro del partido“. En eso, sentenció, “no hay dos lecturas”.

Finalmente, sobre el futuro del partido en la coalición de Chile Vamos, Poblete descartó que haya existido alguna petición o discusión interna para salirse. Sin embargo, puso el énfasis en que “tener coordinación no significa compartir 100% un proyecto (…) Es de público conocimiento lo que nos separa del Partido Republicano“.