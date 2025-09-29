Jefe económico del comando de Jara afirma que el Servicio de Evaluación Ambiental es ineficiente y “tranca” inversiones

¿Tengo alergia o estoy resfriado? Experto te explica cómo identificar correctamente los síntomas clave
Iniciar un tratamiento antialérgico un par de semanas del peak antes del peak de polinización de especies que generen molestias podría ser clave.
En Tolerancia Cero Luis Eduardo Escobar abordó los lineamientos programáticos de Jeannette Jara en cuanto a recuperar el crecimiento económico, algo que a su juicio pasa también por reducir las incertidumbres. En ese escenario afirma que el SEA es actualmente "engorroso" y recursivo, dilatando y disuadiendo potencial inversión.
Una de las críticas que ha cruzado la campaña presidencial tiene que ver con hacer más eficiente el aparato estatal. Ya sea en formato de motosierra o podadora, la mayoría de las candidaturas han dejado entrever que hay un Estado a lo menos ineficiente, algo que además afecta en la inversión.
Luis Eduardo Escobar, encargado económico de Jeannette Jara, afirmó en Tolerancia Cero que esperan hacer frente a esta necesidad de mayor inversión para recuperar el crecimiento económico pero no con recortes, sino precisamente en aprovechar mejor lo que hace el Estado.
En esa línea, un problema que detecta Escobar tiene que ver con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), donde a su juicio se trancan diversos proyectos y, peor aún, se mantienen incertidumbres que disuaden la inversión.
Consultado sobre si le parece que es un servicio “ineficiente”, Escobar afirmó que sí. Mismo caso al preguntársele si considera que tiene un sesgo “medioambientalista”.
Iniciar un tratamiento antialérgico un par de semanas del peak antes del peak de polinización de especies que generen molestias podría ser clave.