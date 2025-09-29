Encargado económico de Jara y críticas de Matthei por deuda fiscal: Tiene que demostrar que hay una situación anómala

Luis Eduardo Escobar afirmó en Tolerancia Cero que no tiene información sobre irregularidades en cómo va el presupuesto fiscal a la fecha, y que si la abanderada de oposición tiene conocimiento de algo debe denunciar.

La candidata presidencial Evelyn Matthei abrió un nuevo flanco en la discusión eleccionaria al denunciar deudas millonarias en reparticiones del Estado, aludiendo a que estás podrían afectar al próximo gobierno.

Al respecto habló en Tolerancia Cero el encargado económico del equipo de la candidata Jeannette Jara, quien señaló que desconocen la cifra de la deuda actual, pero que no ha visto irregularidades o anomalías en materia presupuestaria, algo que según explicó sigue de cerca desde hace 15 años.

“Lo que tiene que demostrar Evelyn Matthei para seguir cuestionando la situación actual es que esta situación es totalmente distinta, anómala, respecto a lo que comúnmente ocurre con el presupuesto público. Y nosotros no tenemos información al respecto”, aseguró Escobar.

En esa línea, lo que desde la campaña de Jara han solicitado al Gobierno de Gabriel Boric es que no se recorten gastos sociales, llámese a estos los beneficios como la PGU u otros, y que quede el denominado “monto republicano”, una cantidad de entre 500 y 800 millones de dólares como “caja chica” para el gobierno que asume en 2026.

Con todo, señaló que a diferencia de las candidaturas de Matthei o de José Antonio Kast, la campaña de Jara no contempla reducción de gasto fiscal sino solo hacerlo más eficiente, algo que según Escobar ha ido ocurriendo progresivamente en el sentido contrario.