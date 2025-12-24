#LODIJERONENCNN hoy es noticia

Los hitos políticos de 2025: Del triunfo de Kast a la autocrítica del exministro Jackson

Por CNN Chile

24.12.2025 / 19:52

El director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, analizó en CNN Chile el despliegue del presidente electo José Antonio Kast tras su triunfo en los comicios presidenciales y el debate interno que enfrenta el oficialismo.

El director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, se refirió al despliegue del presidente electo José Antonio Kast, al rol que tendrá el excandidato Johannes Kaiser y a la participación de Chile Vamos en el gobierno entrante.

Además, abordó el escenario del oficialismo en distintos frentes, incluyendo al Gobierno, la candidatura de Jeannette Jara y la carta del exministro Giorgio Jackson, en la que reflexiona tras la derrota electoral.

