Los hitos políticos de 2025: Del triunfo de Kast a la autocrítica del exministro Jackson

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
El director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, analizó en CNN Chile el despliegue del presidente electo José Antonio Kast tras su triunfo en los comicios presidenciales y el debate interno que enfrenta el oficialismo.
El director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, se refirió al despliegue del presidente electo José Antonio Kast, al rol que tendrá el excandidato Johannes Kaiser y a la participación de Chile Vamos en el gobierno entrante.
Además, abordó el escenario del oficialismo en distintos frentes, incluyendo al Gobierno, la candidatura de Jeannette Jara y la carta del exministro Giorgio Jackson, en la que reflexiona tras la derrota electoral.
