Los desafíos de la digitalización municipal: ¿Cómo superar la brecha tecnológica en la gestión local?

En Entrevistas CNN, Fernando Sánchez, gerente general de País Digital, analizó los resultados de 1er Estudio de Madurez Digital de Municipalidades.

La digitalización municipal se ha convertido en uno de los grandes retos de la gestión pública en los últimos años.

Con el avance de la tecnología y la creciente demanda ciudadana por servicios más rápidos, accesibles y eficientes, los municipios enfrentan la necesidad de modernizar sus sistemas, simplificar trámites y fortalecer la transparencia.

Sin embargo, este proceso no está exento de dificultades para la gran mayoría de los municipios del país: desde la brecha digital que aún afecta a parte de la población, hasta las limitaciones presupuestarias y la capacitación de los funcionarios.

En este contexto, el 1er Estudio de Madurez Digital de Municipalidades reveló los principales avances y retos, tales como que, por ejemplo, solo un 6% de los 345 municipios analizados tiene un plan de transformación digital definido.

Los retos de la digitalización municipal

En Entrevistas CNN, Fernando Sánchez, gerente general de País Digital, sostuvo que el sondeo “es muy importante porque debemos tomar en consideración que para el 2027 van a tener que implementar la ley 21.180 y de alguna manera eso exige a las municipalidades avanzar en la digitalización y lo que vemos como resultado de este estudio es que hay desafíos muy importantes”.

Mira la entrevista completa