“Lo que hizo es deporable”: Sepúlveda exige a MEO que pida disculpas por uso de IA que involucró a periodistas en su franja electoral

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, llamó al candidato presidencial MEO a que pida disculpas tras el uso de inteligencia artificial en su franja electoral. “La acusación explícita del candidato contra Tomás Mosciatti, Mónica Pérez, Matilde Burgos y Mónica Rincón es injuriosa y calumniosa, y ofende a todos los periodistas”, señaló.

Tiene razón Marco Enríquez Ominami cuando se queja por la manera en que actuó el Ministerio Público en el caso SQM, donde él era uno de los acusados. Es verdad que una investigación que dura 11 años y que termina sin condenas vulnera los derechos de los imputados, afecta la credibilidad del órgano persecutor y compromete la confianza pública en la imparcialidad del sistema de justicia penal chileno.

En eso tiene bastante razón.

Pero en lo que se equivoca gravemente es en su intento de responsabilizar al periodismo por esa temporada en el infierno que seguramente vivió.

Lo que hizo anoche en su franja electoral televisiva es deplorable. Usando inteligencia artificial creó una escena ficticia en la que mostró a los periodistas Tomás Mosciatti, Mónica Pérez, Matilde Burgos y Mónica Rincón (sentada en esta mesa) siendo parte de una conspiración política, coludidos con dirigentes de la derecha, para perjudicar a Marco Enríquez Ominami.

Esta farsa fue intercalada con entrevistas reales que esos periodistas le realizaron alguna vez a Enríquez Ominami, y muchas personas pueden haber pensado que todo lo exhibido en la franja era real, incluyendo la conspiración.

La acusación explícita del candidato a Tomás Mosciatti, Mónica Pérez, Matilde Burgos y Mónica Rincón es injuriosa y calumniosa. Y ofende a todos los periodistas.

Enríquez Ominami muestra con este acto que no acepta el escrutinio de la prensa. Y eso es una peligrosa actitud antidemocrática que no se puede aceptar.

Enríquez Ominami debiese reconocer su error y pedir disculpas.