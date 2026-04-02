“Llevamos poco tiempo para ser categóricos”: Presidenta electa de RN sobre los cuestionamientos a la ministra Mara Sedini

La presidenta electa de RN, Andrea Balladares, abordó en CNN Chile la instalación del Gobierno de José Antonio Kast y los cuestionamientos que ha recibido la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. Además, profundizó en la situación interna de la colectividad.

La presidenta electa de Renovación Nacional, Andrea Balladares, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la instalación del Gobierno de José Antonio Kast en La Moneda.

Consultada por los cuestionamientos que ha tenido la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, por la frase “Estado en quiebra” publicada en redes sociales, lo que conllevó que la Contraloría General de la República (CGR) oficiara al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Además, del error que cometió al referirse a la situación judicial de Galvarino Apablaza.

A través de X, la secretaria de Estado enfatizó: “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”.

Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que… — Mara Sedini (@marasedini) April 2, 2026

Desde su perspectiva, la senadora Balladares comentó: “Llevamos apenas 20 días. Creo que dar mensajes categóricos sobre el desempeño de una u otra autoridad es complejo, porque no se cuentan con todos los antecedentes. El mismo Gobierno ha reconocido que han existido errores comunicacionales”.

Y concluyó que, en general, el Pesidente José Antonio Kast tiene que respaldar a su gabinete y que los secretarios de Estado todavía requieren tiempo para instalarse y desarrollar sus funciones.

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