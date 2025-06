Licencias médicas: Senador Flores cuestiona permanencia de la superintendenta de la Suseso

En CNN Chile Radio, el parlamentario de la DC dijo que no se explica cómo Pamela Gana continúa en el cargo. "Si hubiese sido presidente de la República, habría varias cabezas ya fuera de la cara visible del gobierno", afirmó.

El senador Iván Flores (DC) cuestionó que la superintendenta de la Suseso, Pamela Gana, continúe en su cargo. Esto, tras el escándalo por las licencias médicas revelado por la Contraloría General de la República.

En entrevista con CNN Chile Radio, dijo que el caso “cruza toda la institucionalidad nacional” y que “el tejado de vidrio es transversal”.

Consultado sobre si en el Congreso también se da esta situación, respondió que “es la institucionalidad del Estado, porque la verdad es que yo creo que todos hemos fallado ante un problema que hoy día no solamente es multimillonario y no sabemos exactamente cuánta plata se ha mal utilizado”.

“Esa plata que se gusta fraudulentamente podía haber hace mucho rato resuelto la lista de espera o el déficit crítico de los hospitales públicos o del sistema público”, remarcó.

De todos modos, dijo que le llama la atención que “hay autoridades que son inmortales”, haciendo referencia a la superintendenta de seguridad social.

“No me explico cómo la superintendenta de seguridad social sigue todavía en su cargo y no la han llamado no solamente al orden, sino que además a salirse de las filas por cuanto ella tiene un rol muy principal que es el de supervigilancia de los servicios que deben en la práctica fiscalizar y esto es la Compin y las Isapres”, afirmó el senador.

Esto, ya que la Contraloría detectó irregularidades en el sistema informático, en la plataforma que administra la Superintendencia de Seguridad Social.

Cuando se le preguntó si esta detección y deficiencia amerita la salida de Pamela Gana, Flores dijo que “ese es un golpe de gracia que no le da espacio al gobierno para hacer algo distinto que no sea pedirle el cargo”.

Además, recordó que cuando la Suseso asistió a instancias parlamentarias para abordar la situación, “nunca asumió la responsabilidad de lo que nosotros le estábamos preguntando”.

“Yo no entiendo por qué el presidente de la República no descabeza. Si hubiese sido presidente de la República, habría varias cabezas ya fuera de la cara visible del gobierno”, afirmó.

Consultado sobre si Pamela Gana entre ellos, respondió: “Por supuesto”.