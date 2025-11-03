¿Cómo se ha implementado la licencia de conducir digital?: Ministro de Transportes detalla avances de la medida

En CNN Chile Radio, el ministro Juan Carlos Muñoz explicó que si bien la medida no ha estado exenta de fricciones, se ha podido avanzar en su puesta en marcha.

La licencia de conducir digital comenzó su implementación en el país, comenzando desde las regiones más extremas del país hasta llegar a la Región Metropolitana.

En CNN Chile Radio, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que la licencia tradicional “es el principal documento que tenemos en materia de movilidad, que permite dar garantía de que las personas tienen las condiciones para poder conducir” y que “no había tenido ninguna transformación desde que fue creado. Básicamente, es un cartón plastificado que es muy fácil de adulterar”.

En ese sentido, la licencia digital utiliza un código QR, por ejemplo, el cual permite saber a un carabinero o fiscalizador si es que el documento es fidedigno.

“Es un sistema que ha ido avanzando y que no ha estado libre de algunas fricciones. Esto exige capacitar a las Direcciones de Tránsito, que estaban con una mayor demanda de lo normal”, señaló, añadiendo que “la forma como nosotros lo hemos abordado es, por una parte, permitir que las personas saquen licencia de conducir en cualquier comuna, no necesariamente la de su residencia”.

Esto permite una mejor distribución de las solicitudes en las distintas comunas, ya que hay algunas que tienen más demanda.

Consultado sobre las críticas de los municipios por la puesta en marcha de la licencia digital, el ministro de Transportes aclaró: “Nosotros como Ministerio hemos ido capacitando los municipios región por región. Partimos en enero y hemos ido aprendiendo del proceso de las otras regiones”.

“Nosotros hemos ido a todas las comunas a las cuales nos han ido solicitando también. Hemos ido preparando cada uno de ellos, hemos tenido reuniones, múltiples reuniones, con los miembros de las direcciones del tránsito para preparar que este proceso se pueda realizar”, agregó.

Muñoz también enfatizó en que “en todas las comunas se entrega la licencia de conducir digital, lo que habla de que ese proceso efectivamente ocurrió. Lo mismo con los juzgados de policía local. Yo creo que aquí siempre cuando llega una transformación como esta, a veces las personas no lo toman tan en serio hasta que finalmente la cosa ocurre”.