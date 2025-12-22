Lautaro Carmona por crisis en la izquierda: “El Partido Comunista no hizo solicitud de ningún indulto”

El presidente del PC además destacó a Jeannette Jara como una figura con proyección para liderar un movimiento político que trascienda a los partidos tradicionales.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este lunes el debate en torno a los indultos otorgados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y su eventual impacto en la credibilidad del oficialismo y en la derrota de la izquierda en las últimas elecciones.

En conversación con Tolerancia Cero, Carmona descartó que su colectividad haya tenido participación en esas decisiones y fue enfático en señalar que “el Partido Comunista no hizo solicitud de ningún indulto”.

El timonel del PC relativizó además el peso político de este tema, sosteniendo que los indultos han sido episodios puntuales dentro del debate público.

“Son tan esporádicos estos temas de los indultos, no sé si al final suman o restan a la forma de operar, digamos, por la vía del indulto”, afirmó, poniendo en duda que hayan sido un factor decisivo en el desempeño electoral de la izquierda.

En otro ámbito, Carmona se refirió a los desafíos de liderazgo dentro del sector progresista y destacó el rol que, a su juicio, podría desempeñar Jeannette Jara en el escenario político.

“Jara puede jugar un gran papel en un liderazgo de un movimiento que supere incluso a los partidos”, aseguró.