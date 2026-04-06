“Las políticas del exceso de Estados Unidos”: El minuto de Alfredo Joignant

El panelista de Tolerancia Cero advirtió que el ultimátum del presidente Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, marcado por un lenguaje agresivo y amenazas directas, reduce los márgenes de negociación y empuja al régimen iraní a una lógica de confrontación.

Mañana martes se cumple el ultimátum del presidente Donald Trump para que Irán, de una vez por todas, abra el “jodido” (fucking, en inglés) estrecho de Ormuz.

Al establecer el ultimátum, Trump no se ahorró calificativos y amenazó con desatar el infierno si Irán persiste en su resistencia: abran el estrecho, “ustedes locos bastardos”.

¿Cómo no percatarse que, ante tal lenguaje y amenaza, al régimen iraní no le queda otra alternativa que persistir en su política de sobrevivencia? ¿Cómo no darse cuenta que hacer otra cosa, por el lado iraní, es claudicar en la más terrible de las humillaciones ante el peor de sus enemigos?

La diferencia con Venezuela es evidente: si en el país de Maduro algún rol pudo jugar la ideología hasta su captura, en Irán el islam en su interpretación chiita lo lleva a rivalizar con el mismísimo Satán, sin medir consecuencias.

Si el lenguaje de Trump es un exceso, las políticas que está adoptando el secretario de defensa (perdón, DE GUERRA) Pete Hegseth también lo son. En los últimos días destituyó al General Randy George, quien era el jefe de Estado Mayor del Ejército.

La prensa mundial se hizo eco del malestar del alto mando de los Estados Unidos, por ejemplo el periódico The Guardian, el que ha hecho ver que los altos mandos podrían encontrarse en el dilema de obedecer órdenes ilegales o desobedecer al presidente de los Estados Unidos.

La voz más clara del malestar castrense la expresó el ex almirante William H. McRaven, quien fue comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, quien supervisó la operación de eliminación de Osama Bin Landen en 2011.

Ya antes de la guerra con Irán, McRaven había declarado sobre Donald Trump: “a través de sus acciones, nos ha avergonzado ante los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado en el escenario mundial y, lo peor de todo, nos ha dividido como nación”.

Todo lo que está ocurriendo es un exceso, y la megalomanía del presidente Trump está arrastrando al mundo entero en una crisis que se salió de las manos del inquilino de la Casa Blanca, y no sabe cómo salir de ella.