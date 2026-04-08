“Las expectativas son que la inflación de abril sea de un 1,6% o 1,7%”: Análisis del escenario económico tras alza del IPC

En conversación con CNN Chile, el economista Alejandro Alarcón también advirtió que la velocidad con que los incrementos de costos se trasladan a otros bienes y servicios será determinante para la evolución de la inflación.

El reciente aumento de 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante marzo mantiene en alerta a los analistas económicos, quienes advierten que la presión inflacionaria continuará afectando el poder adquisitivo de los hogares en los próximos meses.

Alejandro Alarcón, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, en conversación con Hoy es Noticia, explicó que la cifra de marzo refleja solo parcialmente el efecto del alza en los combustibles, ya que el precio de la gasolina y el diésel subió de manera abrupta durante la últimas semanas.

“No me sorprendió este 1%. La trayectoria de la inflación ya estaba marcadamente al alza y probablemente las proyecciones de abril superen el 1%”, señaló.

El especialista advirtió que la velocidad con que los incrementos de costos se trasladan a otros bienes y servicios será determinante para la evolución de la inflación.

“Hay una serie de bienes y servicios en la economía que están siendo afectados y eso va a seguir elevando la trayectoria inflacionaria en las próximas semanas”, afirmó.

Sobre el impacto en la población, Alarcón subrayó que la inflación funciona como un impuesto que afecta directamente a los consumidores, reduciendo su capacidad de compra.

“Esto influye en el ánimo de la gente y en las decisiones de inversión. Por eso las autoridades deben prestar mucha atención a su control”, indicó.

Respecto a las medidas gubernamentales, como el plan MEPCO para suavizar la volatilidad de los combustibles, el economista aclaró que si bien estas acciones ayudan a estabilizar los precios, no sustituyen la necesidad de controlar la inflación subyacente.

“El MEPCO mantiene la sensación de control, pero la inflación tiene su propio dinamismo que debemos monitorear”, dijo.

Reducción impuestos

Alarcón también se refirió al debate sobre la reducción de impuestos a las grandes empresas y su impacto en la inversión.

Según él, estas medidas pueden estimular la producción y el crecimiento económico, siempre que se complementen con una política fiscal prudente que evite presiones adicionales sobre la inflación.

“Lo importante aquí es que se perciba que hay una fuerza que hace al país crecer más y lo hace crecer sanamente. El punto es que crezca sanamente y que no incube más presión inflacional.

Finalmente, advirtió que “las expectativas del mercado es que la inflación del mes de abril sea un 1,6%, otros hablan de un 1,7%“, y que es fundamental que la economía crezca de manera sostenida y con inversión para contener la inercia inflacionaria.

“El panorama es complejo, pero aún hay tiempo para observar los cambios y tomar decisiones con calma”, puntualizó.