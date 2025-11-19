Lagos Weber responde a Jiles por dichos sobre conquistar al votante de Parisi: “Yo no he visto arrastrándose a Jara”

El vocero de la candidata Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, respondió en CNN Chile a la publicación de la diputada Pamela Jiles en X: “Jara arrastrándose por los votos de Parisi, al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo”.

El vocero de la candidata presidencial Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile los sucesos que han marcado el inicio de este segundo tiempo de la carrera presidencial.

En ese contexto, se refirió a las declaraciones del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien aclaró que hasta el momento solo ha confirmado su participación en dos debates (Anatel y ARCHI). Por parte de Jara, detalló que ella tiene contemplado asistir a siete encuentros en estas cuatro semanas.

Consultado sobre si la exministra del Trabajo participará en el programa Bad Boys del excandidato Franco Parisi, respondió: “Respecto a esa invitación, lo que ella ha dicho es que se va a tomar un tiempo para reflexionar. Aquí tiene que aquietarse un poquito las aguas respecto al resultado de la elección del domingo”.

“Jara no tiene esa manera de aproximarse”

En cuanto a las declaraciones de la diputada Pamela Jiles, quien deslizó en X: “Jara arrastrándose por los votos de Parisi al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo”, sostuvo que en el país existe libertad de expresión, pero remarcó: “Nosotros no somos así, Jara no tiene esa manera de aproximarse”.

“Puede haber un segmento de chilenos a quienes esa manera un poco más agresiva y burlesca les guste y atraiga, pero uno tiene la opción de elegir qué camino seguir en Chile. Creo que a los chilenos, a la mayoría, no les gusta esa actitud, pero es es mi opinión. Así que yo, respetando mucho a las personas, no comparto para nada el tono, tal vez burlesco o lo de ‘arrastrándose’. Yo no he visto arrastrándose a Jara”, concluyó.