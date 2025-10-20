Lagos Weber y los cruces PC-Jara: “Ha tenido el carácter suficiente y la claridad completa para enfrentar eso”

El senador y vocero del comando de la candidata de Unidad por Chile señaló que si bien hubiera sido "más suave" una campaña sin esas discrepancias, no es algo de mayor gravedad dada la tarea de ampliar el sector que representa la abanderada oficialista.

El senador PPD y vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, habló en Tolerancia Cero sobre los cruces que ha tenido la candidata presidencial con su propio domicilio político, el Partido Comunista.

“No me la esperaba”, comenzó contestando el parlamentario. “Habría sido todo más suave sin esas intervenciones, pero enfrentada a aquello Jeannette Jara ha tenido el carácter suficiente y la claridad completa para enfrentar eso”.

En ese sentido, Lagos Weber afirmó que parte de la discrepancia tiene que ver con el rol que busca tener Jara, pues al apostar por la presidencia es necesario “ampliar tu abanico”.

Ejemplo de ello, comentó, era la propuesta económica de primaria versus lo que hoy propone: en el proceso anterior se hablaba de un foco especial a la demanda interna y tras triunfar y convertirse en la abanderada de todo el bloque sus partidos miembros contribuyeron al programa con el que hoy se presenta. Uno que, a diferencia del de primarias, no enfrenta la economía en los mismos términos.

“Hay un cambio sustantivo de mirada. Y en el caso de Jeannete ella ha tenido el carácter para enfrentar eso”, aseguró el vocero del comando.