“La tarjeta de coordenadas es solo un punto más”: Experto alerta brecha digital en adultos mayores

En conversación con CNN Chile, el director de Ciberseguridad de PwC, Claudio Ordoñez, sostuvo que la eliminación de las tarjetas de coordenadas expone la falta de accesibilidad en los servicios digitales para personas mayores, y llamó a las entidades bancarias a adaptar sus plataformas y atención para enfrentar el envejecimiento de la población.

Desde este 1 de agosto, las entidades bancarias en Chile están obligadas a eliminar el uso de tarjetas de coordenadas como método de autenticación, en cumplimiento con una norma emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La medida busca fortalecer la seguridad de las operaciones, ya que este formato impreso representa un riesgo de fraude.

En conversación con CNN Chile, Claudio Ordoñez, director de Ciberseguridad de PwC Chile, advirtió que esta decisión expone un problema estructural: la dificultad que enfrentan las personas mayores para adaptarse al entorno digital.

“Efectivamente, el tema de las tarjetas coordenadas lo que nos está haciendo es visibilizar un problema que tienen los adultos mayores, que no tiene que ver solamente con la tarjeta de coordenadas, tiene que ver con el acceso que tienen al mundo digital, al acceso que tienen a nuevos tipos de aplicaciones”, explicó.

Ordoñez señaló que si bien métodos como el reconocimiento facial o el uso de huella digital resultan más seguros y accesibles que digitar contraseñas complejas, persiste un nivel importante de desconfianza entre los adultos mayores hacia estas tecnologías. A eso se suma la falta de adaptabilidad de las plataformas bancarias: “La aplicación tiene letras pequeñas, hay que digitar en un espacio pequeño, que es el gran problema que tienen muchos adultos mayores”, apuntó.

Desde su perspectiva, el avance hacia una digitalización total no puede omitir la necesidad de mantener canales presenciales de atención y de desarrollar soluciones adaptadas a la tercera edad, como aplicaciones con interfaces simplificadas y mayores elementos visuales.

“Los bancos (…) tendrán que también hacer apps propias para adultos mayores, con números más grandes, con menos opciones”, destacó.

Además, hizo un llamado a capacitar adecuadamente al personal bancario para que puedan entregar orientación clara y paciente a este segmento de la población: “Requiere de mayor pedagogía. Es enseñarle a un sistema nuevo”.