La reflexión de Carolina Urrejola de cara a las primarias: “El oficialismo llega maltrecho…”

La conductora de CNN Chile Radio sostuvo que “lo que se hace cada vez más evidente y difícil de soportar es la falta de sintonía de esta política mezquina que no está para nada a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”.

A propósito de las primarias del próximo domingo, el oficialismo llega maltrecho a esa elección que viene.

A pesar de que el tono confrontacional que vimos en debates y franjas ha dado paso a intercambios podríamos decir de guante blanco en el último tiempo, como el debate de ayer en televisión nacional, las heridas ya están hechas y algo habrá que hacer con ellas aunque en realidad la izquierda y la centroizquierda llevan años, si no décadas, evitando sincerar cuestiones que han ocurrido como tradiciones feroces que se han infligido en nombre del poder frente a procesos electorales.

Más que una coalición oficialista en el último tiempo hemos asistido a un pacto de poder, que es muy propio de la política, porque nada aglutina más que el poder, aunque detrás no haya convicciones ni compromisos verdaderos.

Sabemos que la política es así, pero nadie debiera extrañarse entonces de la poca sintonía que en general demuestra la opinión pública con el evento del próximo domingo 29; las idas y vueltas, las vacilaciones o cambios de opinión, las palmadas por la espalda que luego se convierten en cuchilladas por la espalda. Todo eso ocurre a vista y paciencia de cualquier ciudadano más o menos interesado.

Si es que creen que no se nota, si se nota y se ha notado especialmente desde que el nuevo actor de la izquierda entró en escena. Desde el Frente Amplio han salido actitudes y declaraciones menoscabantes, incluso humillantes, hacia sus socios de coalición del socialismo democrático, a pesar de que sin ellos no podrían haber gobernado, pero desde la ex Concertación parecen no haber resistido la tentación de volver al poder pagando por ello un precio altísimo.

Probablemente, el domingo con el nombre del ganador definido todo el resto de los candidatos expresará su apoyo cerrado y así ha sido siempre no solamente en Chile en todas las democracias que contemplan el sistema de primarias, pero lo que se hace cada vez más evidente y difícil de soportar es la falta de sintonía de esta política mezquina, incluso chata, que no está para nada a la altura de los desafíos de nuestro tiempo y ojo que esto no es patrimonio exclusivo de la izquierda y la centroizquierda, sino que es transversal a nuestro mundo político.