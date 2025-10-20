“La presidencia de Trump constituye una amenaza para todas las democracias”: Joignant y las protestas en Estados Unidos

El panelista de Tolerancia Cero analizó el reciente aumento de protestas contra Donald Trump y el autoritarismo de sus políticas en diversas ciudades de Estados Unidos. Joignant aseguró que aunque las manifestaciones muestran un rechazo evidente, no reflejan un apoyo claro ni unánime dentro del país.

En los últimos días, las protestas en contra de Trump y el autoritarismo monárquico de sus políticas han arreciado en varias ciudades de los Estados Unidos.

Las imágenes que hemos visto a través de la televisión y de las redes sociales son impresionantes, aunque no se condicen todavía con la adhesión que este iliberalismo estadounidense de derechas produce en su propio pueblo: no se observa un apoyo categórico en ninguna dirección.

Pues bien, ante estas manifestaciones de repudio, Trump no encontró nada mejor que postear un video, elaborado a partir de inteligencia artificial, en donde arriba de un F-16 apodado KING TRUMP, decide bombardear a sus oponentes con excrementos.

De buenas a primeras, este bombardeo refleja la odiosidad de Trump hacia sus opositores, una imagen inimaginable en la mayoría de las democracias del mundo.

En Estados Unidos no solo es imaginable: forma parte de la realidad.

Esto revela no solo el enorme deterioro de la política estadounidense, un país cuya sociedad dividida por múltiples razones que se superponen (étnicas, raciales, religiosas, políticas y últimamente lingüísticas) no augura nada bueno para las próximas elecciones de medio término en poco más de un año.

Pero esta imagen EXCREMENTAL también refleja la enorme degradación de la institución presidencial, cuya dignidad fue cuidadosamente elaborada por los padres fundadores.

Algo muy profundo está ocurriendo en el país imaginado por Jefferson, Hamilton, Washington, Adams, Franklin, Jay y Madison. Esta catástrofe política no sería nada si sus efectos fuesen solo locales, con un potencial de romantización en los márgenes.

Lo grave es que la presidencia de Trump constituye una amenaza para todas las democracias: solo hubiese faltado, para asestar un golpe mortal a la democracia, que se le hubiese concedido el Premio Nobel de la Paz, en medio de su reivindicación fantasiosa de haber detenido un número de guerras que supera los límites de la imaginación.

La humanidad respira… por un rato.