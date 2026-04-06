“La comunicación no fue buena”: Desbordes cuestiona anuncio del alza de combustibles, pero dice sentirse “cómodo con el estilo de Kast”

El exministro Mario Desbordes entregó su visión en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast.

El exministro de Defensa del segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, realizó un balance del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre el anuncio de las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y la implementación de medidas tras el alza de los combustibles, respondió: “La comunicación no fue buena”.