La autocrítica de José Miguel Insulza sobre la fuerza electoral del PS: “Nosotros lo hemos hecho muy mal en los últimos años”

El senador del PS, José Miguel Insulza, sostuvo que la problemática que enfrenta su colectividad en términos de crecimiento electoral es parte de una situación generalizada, debido a la baja participación ciudadana.

José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista (PS), deslizó una autocrítica en Tolerancia Cero respecto al apoyo hacia Carolina Tohá en el proceso de primarias, así como a la situación interna de la colectividad.

En ese sentido, reconoció que fue un error grave no haber apoyado desde un principio a la exministra del Interior, y sostuvo que otro factor que influyó en la derrota fue, desde su perspectiva, la falta de una buena estrategia de campaña.

Respecto al estado actual del partido, planteó que en el análisis debe considerarse también la caída general de los partidos políticos.

“Aquí hay un retroceso muy grande respecto de la política que se hacía en los tiempos de la Concertación. La gente participaba mucho más, por lo tanto, no es un problema exclusivo de un solo partido. Cuando se habla, por ejemplo, de la reforma electoral y se dice que habría que tener un 5% como mínimo para postular al Congreso, la mayor parte de los partidos se echa para atrás. Esa es una realidad. Y el PS no es distinto en eso”, planteó.

En cuanto al panorama de la colectividad, afirmó: “Estoy de acuerdo en que nosotros lo hemos hecho muy mal en los últimos años. Eso sí, no tengo ninguna duda. Y no es solamente un problema de elegir mal a los candidatos, sino de no ser capaces de tener una postura política clara, como la que se tuvo hasta hace 15 o 20 años atrás”.

Mira aquí la entrevista completa