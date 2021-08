Después de casi 30 años de trabajo, la Fundación Tompkins Conservation Chile, que en 2019 hizo la donación de tierras más grande en la historia del país, cambió de nombre a Rewilding Chile. CNN Chile consultó a una de sus fundadoras, la filántropa y embajadora ONU de Áreas Protegidas, Kristine Tompkins, sobre este cambio y los desafíos de la organización.

Específicamente sobre el nuevo nombre “Rewilding”, que hace referencia a la restauración ecológica, Tompkins indicó que “tengo 71 años y mi deseo es que los equipos acá en Chile, Argentina y Estados Unidos puedan seguir si yo no estoy“.

Desde 1992, Kristine y su esposo Douglas Tompkins trabajan en proyectos de conservación en la Patagonia chilena. Ahora, comenzando un nuevo ciclo, comentó que se encuentran “expandiendo parques nacionales y cuidando especies [en peligro de extinción] cuyos números son muy bajos”.

Today is a great day as Tompkins Conservation Chile becomes @RewildingChile, a legacy of @TompkinsRewild. We are newly dedicate to our work with #RewildingChile to restore & protect large landscapes on land & sea, build nature-based local economies & combat the climate crisis! pic.twitter.com/Dru3tRkMiO

— Kristine Tompkins (@KrisTompkins_) August 26, 2021