Kaiser: Desalojo en megatoma de San Antonio pasará al próximo gobierno y si Kast es presidente lo hará en una semana

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó en CNN Prime que la desocupación del predio será materializada por un eventual gobierno de José Antonio Kast. “Va a estar ahí el Partido Comunista y el Frente Amplio; van a armar, entonces, barricadas para impedir el desalojo”, señaló.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y diputado, Johannes Kaiser, se refirió en CNN Prime a la propuesta del Gobierno respecto a la toma de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, en la Región de Valparaíso.

Desde su perspectiva, el excandidato presidencial cuestionó que la iniciativa “desprecia a la gente que ha hecho la cola” y que “compromete recursos que no tienen, porque este Gobierno nos está dejando la caja vacía y no se hace cargo, tengo la impresión, de lo que es la orden del tribunal”.

Cabe recordar que, en junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios de los terrenos y ordenó el desalojo del predio. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024.

“Tengo la duda de que este Gobierno tenga algún tipo de voluntad de cumplir con fallos antes de salir del Ejecutivo”, planteó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si el desalojo quedará en manos de un eventual Gobierno, Kaiser respondió: “Por supuesto, y va a estar ahí el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA); van a armar, entonces, barricadas para impedir el desalojo”.

Pese a sus críticas, agregó: “Ojalá que me demuestren que estoy equivocado y puedan sacar todas estas declaraciones, donde yo les suponía las peores cosas, en cuatro años más, y puedan decir: ‘¿Vieron? Nosotros sí fuimos una oposición civilizada’”.

Al preguntarle sobre las acciones que debería tomar una eventual administración de Kast frente a la ocupación ilegal, sostuvo que ésta debe “cumplir con la ley en el menor tiempo posible” y estimó que, en un plazo de “una semana”, deberían estar desalojadas las 10 mil personas.

