Juan Sutil y la controversia entre el ministro Marcel y el CFA: “Sale de una faceta técnica y entra en una política”

El expresidente de la CPC, en el programa Tolerancia Cero, se refirió a la gestión del jefe de la billetera fiscal. En ese contexto, destacó su rigor técnico cuando fue presidente del Banco Central; sin embargo, expresó su inquietud al señalar: “¿Cómo una persona que tiene esa rigurosidad suscribe ciertas materias que, a mi juicio, no son adecuadas para el desarrollo del país?”.

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y empresario, Juan Sutil, se refirió en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile a la gestión del jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, en el Gobierno.

Consultado por la controversia que protagonizó el ministro Marcel con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) —tras la presentación del Informe Semestral ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos del Congreso—, Sutil hizo hincapié en el rol del organismo.

“El país enfrenta una situación de estrés fiscal prolongado, que nos lleva a un punto de inflexión, no solo porque en 15 de los últimos 17 años se han registrado déficits estructurales, sino también porque se observan dificultades para implementar medidas de ajuste del gasto público o de aumento de los ingresos estructurales, que permitan equilibrar las cuentas fiscales conforme a las metas de Balance Estructural (BE) autoimpuestas por el Ministerio de Hacienda”, consignó el informe.

Lee también:Ministro Mario Marcel responde al informe del Consejo Fiscal Autónomo: “El tono es inusualmente severo”

Sobre este hecho, Sutil comentó: “El CFA ha sido relativamente, por no decir, absolutamente claro en todo su informe que ha ido emitiendo a través del tiempo, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho es facultativo de la ley que lo crea. La ley que lo crea es: ‘Señor, usted tiene que manifestarse en aquellos temas que le parecen que son relevantes para mantener la eficiencia del gasto público, el equilibrio de la economía y de lo que eso significa’. Y finalmente tiene la obligación de hacer presente lo que usted está pensando, y eso es lo que hizo”.

“Ahora, a mí lo que me parece es que el ministro Marcel sale de una faceta técnica y entra en una faceta política. Y a mí me preocupa eso, porque finalmente lo que debiera haber ocurrido ahí es decir: ‘Efectivamente, el CFA tiene razón y aquí hay materias que tenemos que abocarnos todos a resolver’”.

Respecto a cómo evalúa la gestión del secretario de Estado en estos tres años en la cartera de Hacienda, planteó: “Ahí hay de todo. Él, de alguna forma, ha contribuido a contener, pero también ha suscrito cosas que a mí me sorprenden desde el punto de vista de su rigor técnico. O sea, haber suscrito presentar la primera reforma tributaria a mí me parece que era inadecuado o incorrecto. Me tocó decírselo cuando era presidente de la CPC”.

Al realizar una evaluación general, el exrepresentante de la CPC planteó: “Él efectivamente fue un gran presidente del Banco Central, era una persona de mucho rigor técnico. También lo tuvo cuando fue director de Presupuestos y en todo lo que ha estado en su historia laboral. Y lo que te vas topando es que tú dices: ‘Bueno, ¿cómo una persona que tiene esa rigurosidad suscribe ciertas materias que a mí me parecen que no sean adecuadas para el desarrollo del país?’”.

Desde su perspectiva, sostuvo que “ha tenido a veces algunos desatinos”, como por ejemplo, cuando se rechazó la reforma tributaria.

Mira aquí el programa completo