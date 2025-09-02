Ossa proyecta segunda vuelta entre Matthei y Kast y advierte que programa republicano es “inviable” y le “falta información”

En conversación con CNN Chile, el economista y exministro también cuestionó con fuerza la viabilidad del programa de Kast, acusando falta de sustento técnico, alto costo social y “una incertidumbre innecesaria”, especialmente en materias fiscales y de pensiones.

Juan Luis Ossa, jefe programático de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, proyectó un escenario electoral donde la alcaldesa de Providencia y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarían la segunda vuelta presidencial.

“Lo más probable es que pasen a segunda vuelta José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La candidata Jara va a la baja en el voto obligatorio, Kast se mantiene y nosotros vamos al alza”, afirmó en conversación con CNN Prime.

Además, cuestionó con dureza varias de las propuestas del programa económico del candidato republicano, calificándolas como “inviables” y generadoras de “incertidumbre innecesaria”.

Críticas al programa de Kast

El economista y exministro no escatimó en cuestionamientos al plan de gobierno de Kast, particularmente en el ámbito fiscal.

“Creemos que recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses es simplemente inviable. El costo social sería muy alto”, advirtió, en referencia a una de las principales metas de ajuste presupuestario del republicano.

Ossa también señaló la falta de claridad técnica en la propuesta del exdiputado: “En nuestro programa hay metas y objetivos (…), no vi muchos números en el programa de José Antonio Kast. Me quedé con la impresión de que le faltaba información”.

Además, acusó al proyecto republicano de generar riesgos innecesarios para el país: “Su programa propone una incertidumbre innecesaria. Cuando uno recorta políticas sociales, evidentemente la paz se desordena”.

#CNNPrime | Juan Luis Ossa, jefe programático de Evelyn Matthei, por propuesta económica de Kast: “Le falta información al programa de Kast”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/qIXRrUyb5U — CNN Chile (@CNNChile) September 3, 2025

Inquietud por reforma de pensiones

Otra de las medidas criticadas fue el llamado “chao préstamo” de Kast, que plantea modificar el actual sistema de pensiones.

Para Ossa, esto podría poner en juego la estabilidad del sistema previsional.

“Luego de 10 años de discusión, ponerle incertidumbre a las pensiones de los chilenos no es bueno”, sostuvo.

Visión sobre Franco Parisi: “Tiene rasgos populistas”

Consultado por la figura del excandidato Franco Parisi, el jefe programático de Matthei lo definió como alguien con “ciertos rasgos populistas”.

Aseguró que “tiene una forma de expresarse ante sus adversarios, que es clásicamente populista”, marcando distancia con su estilo y propuestas.