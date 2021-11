La pandemia generada por el COVID- 19 todavía no termina y eso bien se ve en el alza de casos registrado en las últimas semanas, sumado a la presencia de la variante Delta en el país.

Para entender como ha avanzado el virus en al territorio nacional, CNN Chile conversó con el médico internista del Hospital Sótero del Río y Máster en salud pública, el Dr. Juan Carlos Said, el cual explicó las características que hacen a la variante Delta tan peligrosa.

Lee también: Gonzalo Winter dio negativo a su examen PCR y podrá votar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera

“Sabemos que la variante Delta es al menos un 50% más contagiosa, que tiene una mutación que permite que este virus se pueda adherir con mayor facilidad a las vías respiratorias, y que, en un menor tiempo de exposición, es decir, que una persona puede estar menos tiempo con alguien e igualmente contagiarse”, aseguró.

A su vez, señaló que esta puede ser peor para las personas que no se han vacunado. “Lo que también es preocupante, es que en las personas no vacunadas podría haber un mayor riesgo de mortalidad asociada a esta variante. Y por otro lado sabemos que, respecto a las vacunas, tiene una mayor resistencia. Si bien la capacidad de prevenir mortalidad por parte de las vacunas sigue siendo similar para la variante Delta que, para las variantes previas, es un poco mayor el riesgo de contagio, a pesar de estar vacunado, al estar expuesto a la variante Delta“, sostuvo.

El internista del Hospital Sótero del Río, también se refirió al alza de casos que, se han experimentado en las últimas semanas, que según él, se debe a un relajo de las medidas.

Lee también: El duro encuentro entre Sichel y Parisi que pasó del debate a las redes

“Más que un relajo hubo cansancio. Estábamos cansados de la pandemia y nadie puede vivir en un estado de alerta permanente, y eso generó un relajo de las medidas. Sabemos que esta variante es más contagiosa y en los países que ha entrado ha generado terceras olas que han significativas. Que, si bien ha tenido menor impacto en mortalidades, igual ha habido un gran número de hospitalizados, como la situación que se ha vivido en Israel o Reino Unido”, afirmó.

“En un momento se había amortiguado el ingreso, probablemente por el efecto de la vacunación y cuando llegó todavía estaban implementadas algunas medidas de reducción de la movilidad. Hoy en día, las restricciones son mínimas y sumado eso a un mayor cansancio de las personas y a una variante más transmisible, se forma una combinación bastante peligrosa”, agregó.

Lee también: Mañalich aprovechó de hacer campaña con el pato de hule: “El comunismo es el camino para que Chile quede pato”

Para el doctor Said, la tercera ola que estamos viviendo se está reflejando en el alza de números de personas hospitalizadas. “Los casos siguen al alza, creo que hasta que no veamos un descenso sostenido en los casos es difícil pensar que esta ola ha pasado. Estamos hablando de una tercera ola que ya está teniendo un impacto en los hospitalizados- Lo hospitalizados han subido en las últimas cuatro semanas, y ya han llegado a los 500 hospitalizados por COVID. Es una cifra que ha subido lentamente y que no para de subir“, argumentó.

Por último, anticipó que pronto es muy probable que “en la medida que Delta sea casi todos los casos que se den en el país, tengamos que aplicar las prevenciones para los contagios con Delta con todas las personas. Hoy en día hay una evidente circulación comunaria. Quizás deberíamos avanzar a unas medidas universalmente más estrictas“.