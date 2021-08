En la jornada de este lunes la tasa de positividad alcanzó un 1,47% a nivel país, y solo un 2% se registró en la Región Metropolitana.

Ante esto, el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, conversó con CNN Chile y afirmó que esta noticia la toma con alegría, pero con mesura.

“La evaluación se hace con bastante alegría, es un momento que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Se toma con alegría, pero desde el punto de vista científico, con mesura y limitando las expectativas a lo que pudiera pasar las semanas siguientes”, confesó.

Este último punto, hace mención a los 59 casos de variante Delta que se confirmaron en nuestro país, de los cuales 55 están relacionados con viajeros, y cuatro de transmisión comunitaria.

Bernucci advierte que el aumento de flujo en el aeropuerto es una causa de esto y que hay problemas con la trazabilidad. “Que haya transmisión comunitaria es porque hay una falla en la trazabilidad de las personas. No conocemos la cadena y donde estuvo esa persona. El aumento de movilidad en el aeropuerto está haciendo una mayor llegada de masa y de la variante Delta, mientras que nuestro sistema de trazabilidad no está dando la respuesta a esos casos”, afirmó.

Lee también: Julio de 2021 fue el más cálido en 72 años en la RM y uno de los más secos de la historia

“Esto nos debe poner en alerta, ya que en Inglaterra desde que apareció la transmisión comunitaria hasta su tercera ola, pasaron entre seis y ocho semanas. Lo mismo pasó en Israel, y que es un escenario posible que puede darse en nuestro país. Ahora estamos en el momento ideal para fortalecer y agrandar la trazabilidad“, agregó Bernucci.

El secretario general de Colmed, explicó que su propuesta para esta situación es “establecer burbujas territoriales en distintas partes de país. Que son lugares donde los ingresos son controlados, con seguimiento y con PCR. Esto, para darle la seguridad a las personas, ya que adentro se genera un auto cuidado, donde pueden ir al cine, al estadio, o a un restorán con seguridad”.

También se refirió a la efectividad del toque de queda como medida sanitaria, y que en algunas regiones, como la Metropolitana, ya no debería seguir.

“Venimos señalando hace varios meses que el toque de queda debe responder a una realidad local. Suponiendo que tenemos una mala realidad epidemiológica, como en Paso 1 o 2, sacarlo no parece una medida muy adecuada. Pero cuando tenemos una realidad mejor, como en Paso 3, 4 o 5 con tasa de positividad de 0,1 o 1, ahí el toque de queda no tiene mucha validez. En nuestra propuesta, con la realidad epidemiológica que hay hoy en la Región Metropolitana, esta no debería tener un toque de queda“, concluyó.

Lee también: Decretan la decimotercera preemergencia ambiental para este lunes en la región Metropolitana