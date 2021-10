El Ministerio de Salud anunció que, a partir del 1 de noviembre, los viajeros que tengan esquema de vacunación completo podrán terminar anticipadamente su cuarentena preventiva, solo si cuentan con un test PCR negativo realizado luego de su llegada a Chile.

CNN Chile conversó con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, sobre este cambio en el Plan Fronteras Protegidas y la reapertura progresiva que se vive en el país. Sobre el plan en materia de turismo que tiene el gobierno para aprovechar esto, Uriarte afirmó que “hay regiones que dependen mucho más del turismo extranjero que otras, particularmente en regiones como Magallanes y Aysén, donde están muy deprimidos y expectantes de recibir turistas extranjeros”.

“Durante todo el tiempo de la pandemia hemos mantenido cierta promoción a nivel internacional para no perder el estatus que tenía Chile como destino“, afirmó el subsecretario, no obstante, añadió, “tras esta noticia, junto con Senatur hemos iniciado una campaña de promoción internacional que se llama ‘Chile is Back’, donde estamos nuevamente potenciando todos los destinos en los mercados prioritarios que tenemos”.

En su visión, hay dos razones por las que actualmente hay mucho interés en el extranjero para visitar Chile: “primero, porque es reconocido mundialmente como un destino sanitariamente más seguro que otros países, porque el nivel de contagio y la fuerte campaña de vacunación que tenemos es mirada con mucha atención; segundo, porque somos un país reconocido por sus destinos de naturaleza y al aire libre, que es lo que busca la gente obviamente después de una pandemia”.

“Cuando hicimos el anuncio del Plan Fronteras Protegidas, el mes pasado, dijimos que este iba a ser un proceso progresivo y gradual“, recordó Uriarte y añadió que eso incluye las formas para ingresar: “por el momento, están abiertos solamente tres aeropuertos, de Iquique, Antofagasta y Santiago, mientras que en el tiempo iremos avanzando tanto en la frontera marítima, ya que tenemos un stock de cruceros que están muy pendientes de las decisiones que tomemos, y posteriormente el ingreso por los controles terrestres”.

De esta manera, Uriarte afirmó que “vamos a ir avanzando a medida que se vaya solidificando la condición sanitaria que tenemos hoy”. Respecto de la situación de chilenos en el extranjero, el subsecretario señaló que “siempre va a poder volver a su país, más allá de las condiciones de pandemia; Nosotros no podemos prohibirle a un chileno, pero si es por turismo, tomamos restricciones más prudentes”.

Finalmente, sobre la realización de exámenes PCR a la llegada al país, que a principios del plan fueron muy criticados debido a su lentitud, que promovía la congestión de muchas personas en un mismo lugar del aeropuerto durante mucho tiempo, Uriarte sostuvo que “lo que está en régimen hoy es que todos se hacen PCR en el aeropuerto y hemos visto como hoy eso está funcionando mucho mejor, nadie se demora más de 40 minutos, a lo más una hora, en salir del aeropuerto con su test hecho”.

“En este tránsito hasta el 1 de noviembre iremos evaluando, de acuerdo a la carga que vaya a tener el aeropuerto, cuáles son las modificaciones que hay que hacer, no solo para que sea más expedito, sino porque además tiene que ser seguro y nos dimos cuenta que las aglomeraciones no cumplen con esos criterios”, confirmó el subsecretario de Turismo.