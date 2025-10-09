#LODIJERONENCNN cnn prime

Durana acusa que el Gobierno ocultó déficit en presupuesto del Ejército: “Hay omisiones de revisión del gasto”

Por CNN Chile

09.10.2025 / 23:00

El senador UDI habló sobre lo revelado por el propio comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien afirmó que no llegarían a fin de año en cuanto a presupuesto.

Una señal de alerta fue levantada por parte del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien ante la subcomisión mixta de Presupuesto afirmó que viven una compleja situación financiera que complicaría la posibilidad de “terminar el año”, algo que según señaló ya estaba en conocimiento por parte del gobierno central.

Sobre esto habló en CNN Prime el senador José Durana (UDI), quien acusó que intencionalmente se ocultó este déficit.

“Habría sido importante haber conocido esta noticia cuando se van desarrollando estos avances presupuestarios porque claramente este déficit no se está produciendo estos últimos meses. Ya viene arrastrándose quizá durante todo 2025”, dijo el senador.

En ese sentido, cree que el sinceramiento del estado financiero de las Fuerzas Armadas solo ocurre ante un cambio de administración y porque se llevará a cabo la discusión presupuestaria.

“Hay omisiones de revisión del gasto presupuestario. Entonces, cómo llegamos al mes de octubre en que comienza la discusión del presupuesto 2026 a sincerar estas cifras. Primero, porque hay un cambio de administración y en segundo lugar también va a haber cambio de administración por parte del comandante en jefe del ejército. Y qué explicación vamos a dar”, dijo Durana. “Claramente el Gobierno no ha cumplido con su mandato”.

