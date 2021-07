El potencial candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, analizó en conversación con CNN Chile, el escenario político tras las elecciones primarias del pasado 18 de julio, cuestionando el rol de los partidos tradicionales por “no saber leer” los cambios que se han generado en el último tiempo.

Sobre los lineamientos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, el ex diputado apuntó a sus semejanzas respecto al sector que representan: “los dos vamos a ir por un sector común de la sociedad que espero que crezca en la votación (…), para enfrentar a esa izquierda más radical que hoy está dirigida por Boric, pero que recoge toda la impronta del Partido Comunista que quedó en el camino”.

Respecto a esto último, el dirigente de los republicanos también enfatizó en que, a su parecer, el candidato de Apruebo Dignidad no representa necesariamente al sector que busca el voto moderado, planteando que si bien Boric “tiene esa imagen”, en realidad “es igual de radical que Jadue, y ahí hay un enredo para la centro izquierda, más que para la centro derecha y la derecha”.

En tanto, el ex congresista afirmó que irá a buscar los votos de la derecha que no se sienta representada por el proyecto de Chile Vamos, conglomerado al que llamó a no “restringir la libertad” de votar por su candidatura. “Tengo mucha cercanía sobre todo con las bases de la UDI, que son aquellas que se sienten más identificadas, en muchos de los temas, conmigo que con el propio Joaquín Lavín”, dijo.

Lee también: Convencional Ramona Reyes acusa “racismo” de Marinovic: Criticó a machi Linconao por hablar en mapudungún

En esa línea, Kast explicó que también buscará a los votantes de Sebastián Piñera que se hayan sentido “decepcionados” de su gobierno, apelando a que posiblemente haya sido el sector que se abstuvo de votar en las últimas elecciones.

Sobre la posibilidad de que la derecha no llegue a segunda vuelta, el candidato de el PR se mostró escéptico, apuntando al “derrotismo” de los liderazgos de aquel sector. “Creo que Chile Vamos en general se hace un flaco favor cuando dice que si van dos, no pasará ninguno a la segunda vuelta”.

Kast también descartó que existan negociaciones entre su partido y Chile Vamos para bajar su candidatura y unir esfuerzos de cara a las elecciones parlamentarias: “a mí me encantaría que aquellas personas que plantean esas cosas, lo digan de frente. La política tiene que cambiar”.

Finalmente, la carta presidencial del Partido Republicano se desligó tajantemente de una eventual responsabilidad de su parte si es que la derecha no pase a la papeleta de segunda vuelta, e indicó que “si se diera ese caso hipotético, yo creo que imposible, el gran responsable de eso tiene un solo nombre: Sebastián Piñera y las personas que han sido parte de su Gobierno”.