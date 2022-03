A casi cuatro meses de que el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, fuera el primero en anunciar que su municipio vendería a los vecinos gas licuado a bajo precio, un grupo de más de 100 alcaldes llegó al Congreso Nacional para pedir a los parlamentarios que aceleran la tramitación del proyecto también conocido como “gas popular“, que les permitiría ingresar a este mercado.

En dicho contexto, CNN Chile conversó con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien habló de las prioridades de los municipios que los han hecho apoyar el proyecto, así como también se refirió al compromiso del gobierno en la materia, e incluso entregó su postura sobre otra controversial iniciativa: El quinto retiro del 10% de fondos de pensiones.

“Para que este invierno 2022, y no el próximo invierno, podamos distribuir gas a precio justo, debe darse urgencia a las leyes que fueron ingresadas en el periodo legislativo anterior“, sostuvo Sharp, resumiendo que “lo que requerimos, básicamente, es la autorización legislativa, porque actualmente la ley no contempla dicha posibilidad”. Asimismo, remarcó que “esto está vinculado a una agenda más amplia, vinculada a las urgencias que miles de familias chilenas están teniendo: Sube el gas, el pan, la carne, la canasta básica, y una forma de poder enfrentar la carestía de la vida, la inflación, y evitar dejar a la gente a la merced de los bancos o de las tarjetas de multi tiendas, es que iniciativas como el gas a precio justo van al corazón de las familias chilenas”.

Consultado por lo que esperan del gobierno en este sentido, el alcalde de Valparaíso sostuvo que se queda “con el compromiso que Gabriel, nuestro presidente, realizó durante la campaña, que desde el gobierno apoyarán la iniciativa”. No obstante, recordó que “llevamos 10 días de gobierno, y no podemos pedirles que resuelvan todos los problemas que dejó el gobierno anterior, y quizá los gobiernos que estaban más atrás; pensamos sí que hay una agenda de urgencias sociales que el gobierno puede estar interesado en empujar y pensamos que el gas a precio justo cabe en esta agenda, que tiene que ver con que un sector del mundo popular y de la clase media que ha sido empobrecida a consecuencia de la pandemia está pidiendo a gritos”.

Lee también: Alcaldes piden acelerar tramitación del proyecto que permitiría a municipios vender gas “a precio justo”

Así, el edil destacó que “aquí no se le pide recursos al gobierno, no estamos pidiendo plata adicional, solo estamos pidiendo que el gobierno ponga urgencia a las leyes y que el Congreso las apruebe“. Respecto a los problemas que los alcaldes han debido enfrentar por adscribirse a la iniciativa, Sharp sostuvo que “es lo mismo pasó con las farmacias populares, lo mismo que ha pasado con otras iniciativas que los municipios han ejercido”, agregando que “el lobby de las grandes distribuidoras es feroz; la Fiscalía Nacional Económica (FNE), aunque no ocupó estas palabras, identificó indicios de colusión entre las tres grandes distribuidoras, que al final incluso se reparten el país territorialmente”. En dicha línea, Sharp sentenció que “hay un mercado abusivo que está asustado“.

Respecto a la propuesta que también impulsa Jorge Sharp, respecto a la distribución municipal de la parafina, dijo que “ya que la Contraloría en principio nos negó la posibilidad dentro del marco jurídico vigente, requerimos una habilitación legal“. En esa línea, el alcalde sostuvo que “la vida está durísima, los sueldos no suben, cada día todo está más caro, las bencinas están por los cielos, el gas está más caro, y qué es lo que hace una familia cuyo sueldo no aumenta, recurre al crédito, y como ya dije, recurre a los bancos, a las tarjetas de las multi tiendas, lo que es pan para hoy y hambre para mañana, entonces, no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo estafan a la gente“.

En tanto, respecto a los primeros 10 días que se cumplen de nuevo gobierno, Sharp consideró que “hay que bajar la ansiedad, hay demasiada ansiedad en muchos sectores“, destacando que “hay una actitud obstruccionista por parte de la derecha” y que en su caso, ha decidido “manifestar una postura de colaboración”.

Finalmente, sobre otras iniciativas económicas populares, el alcalde sostuvo que “me gustaría que el gobierno validara el quinto retiro“, argumentando que “creo que es un instrumento, aunque no el mejor, para palear la situación de millones, que si no hacemos nada, terminarán a merced de los bancos“.