Todo un debate ha abierto la solicitud de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a sus escuelas matrices para conocer las listas de profesores, currículums y también los planes de estudios de esas entidades. Desde la oposición ya analizan una eventual citación a la ministra de Defensa, Maya Fernandez, para que aclare esta situación. Al respecto, el ex ministro Jorge Burgos señaló en conversación con Noticias Express de CNN Chile que “no me parece a mí un hecho inapropiado que el Ministerio de Defensa pueda pedir, cada cierto tiempo, los listados de las personas que imparten clases en las escuelas matrices“. Además, indicó que “hay un interés de las propias FF.AA. de subir el nivel académico, de tal suerte que las escuelas matrices sean equivalentes a verdaderas carreras de pregrado universitarias (…) Eso me parece natural”.