Jorge Alessandri (UDI) responde al FA por críticas al alza de los combustibles: “El despiadado fue el presidente anterior que nos dejó sin arcas fiscales”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, respondió a las críticas del Frente Amplio por el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza del precio de los combustibles durante esta semana. “Aquí hay una gran parte de pagar la farra: estamos pagando la fiesta del gobierno anterior y su manejo de las cuentas fiscales, y evidentemente también una guerra que va a ser muy costosa para el mundo”, enfatizó.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a las críticas del Frente Amplio (FA) tras el anuncio del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, respecto al alza de los combustibles que se aplicará a partir de este jueves 26 de marzo.

“Aquí se les olvida también que el despiadado fue el presidente anterior, que nos dejó sin dinero en las arcas fiscales. La despiadada fue la mejor directora de Presupuesto de la historia, (Javiera Martínez), que se gastó el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Lo despiadado también es haber endeudado al país más allá de sus posibilidades.

Entonces, la ‘manga’ del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO), la forma en que este mecanismo puede amortiguar alzas y bajas, está hecha para las fluctuaciones del mercado; no está hecha para una guerra entre Estados Unidos e Irán. Y esto va a doler, esto va a ser difícil. El Estado va a tener que salir a apoyar con esas siete medidas que anunciaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz”, arremetió.

En esa línea, reconoció que “nunca un país está preparado para que suba en un 50% el precio de la bencina o del diésel para una familia que se traslada al trabajo o a los estudios, o que depende del transporte en auto o del diésel”. Sin embargo, agregó que el contexto de endeudamiento obliga a tomar medidas al respecto.

“Aquí hay una gran parte de pagar la farra: estamos pagando la fiesta del gobierno anterior y su manejo de las cuentas fiscales, y evidentemente también una guerra que va a ser muy costosa para el mundo”, concluyó.

Reacciones del Frente Amplio

El gobierno de Kast anuncia una despiadada alza en los combustibles: +$370 en bencina y +$580 en diésel, un golpe directo al bolsillo de las familias chilenas y al costo de la vida. El gobierno genera la emergencia y la cuenta la paga todo Chile. pic.twitter.com/Ed8gAVArAX — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) March 24, 2026