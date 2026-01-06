Joignant y la captura de Maduro: “No hay un genuino interés por la democracia; estamos en presencia de un acto imperial”

El panelista de Tolerancia Cero, Alfredo Joignant, profundizó en los efectos de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar encabezado por Estados Unidos. “En lo que acabamos de presenciar no hay un genuino interés por la democracia, tampoco por los derechos humanos; estamos en presencia de un acto imperial”, afirmó.

Tesis sobre un secuestro.

Tras el secuestro del dictador venezolano Nicolás Maduro, se ha instalado en todo el orbe una dramática discusión sobre lo justo e injusto de ese acto de fuerza, y sobre todo sobre sus consecuencias globales.

En este debate hemos observado juicios sorprendentes: desde la celebración emocional por ver caer a un dictador de la peor especie, hasta juicios más prudentes al subrayar la violación del derecho internacional y la profunda alteración del orden mundial desde la post-guerra.

Uno de esos juicios llamativos lo emitió la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen quien, tras recordar las una y mil razones para condenar al régimen venezolano, se opuso al acto de fuerza de los Estados Unidos: “la soberanía de los Estados no es nunca negociable, cualquiera sea su tamaño, cualquiera sea su potencia, cualquiera sea su continente”. Si se renuncia a este principio, concluye Le Pen, “eso equivaldría mañana a aceptar nuestra propia servidumbre”.

Cito a Marine Le Pen, cuyo pensamiento está a años luz de distancia del mío, para alertar sobre las trampas de la emoción que nos puede embargar al presenciar escenas de profunda felicidad de un pueblo oprimido.

Hay algo muy profundo que se está jugando ante nuestros propios ojos.

Ese gran diplomático y profesor emérito de la Universidad de Nueva York, Richard Haas, quien además es republicano, publicó ayer una inteligente columna en la plataforma Project Syndicate (“La doctrina Trump en Venezuela”). En esa columna, Haas señalaba que se trató de “una operación militar por elección, no por necesidad”, que “la operación captura la esencia de la política exterior de Trump”, cuyo correlato es que el orden mundial de los últimos 80 años está siendo reemplazado por “tres órdenes regionales”: el de Estados Unidos, el de Rusia y el de China.

En lo que acabamos de presenciar no hay un genuino interés por la democracia, tampoco por los derechos humanos: estamos en presencia de un acto imperial. Junto eso, estamos constatando el desplome del sistema internacional y de sus organismos multi-laterales. A partir de ahora, el mundo será mucho más peligroso.