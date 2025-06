“No es la mejor manera de decir adiós al Gobierno”: Joignant y el “positivismo político” del discurso de Boric en Cuenta Pública

En su análisis tras la última cuenta pública del Presidente Boric, el panelista de Tolerancia Cero reflexionó sobre el tono positivista del discurso y la falta de una interpretación histórica más profunda.

En el día de ayer, presenciamos la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric. Fue un adiós al Gobierno comunicacionalmente bien logrado, en donde la palabra presidencial encontró un espacio para expresar en modo positivista lo que se obró y gobernó.

Cuando hablo de “positivismo político”, es para asentar la idea que el Presidente Boric comunicó de modo eficiente, mediante estadísticas, porcentajes y representaciones de la realidad, el estado del mundo en el que se encuentra Chile.

En mi opinión, no es la mejor manera de decir adiós al gobierno: hubiese sido mucho más eficiente e interesante ensayar una interpretación histórica y política del periodo, para proyectar una coalición gobernante que carece…de nombre.

Lo que resulta asombroso es constatar la mala fe en la recepción de la cuenta pública. Johannes Kaiser se retiró del Congreso pleno alegando una intolerancia a escuchar un “cuento”.

De modo más grave aún es lo que Evelyn Matthei declaró: no solo no reconoció nada, sino que acusó falsedad en los números (“el Presidente, lo que ha hecho además es dar cifras, muchas de las cuales además no son ciertas”): la mala fe es total.

Mientras no exista algo de buena fe en lo que se escucha, se observa y se percibe en una cuenta presidencial, seguiremos pegados en lo que objetivamente es indemostrable: “Chile se cae a pedazos” o “este Gobierno es un desastre”.

Si seguimos por esta ruta de negar la sal y el agua, no habrá futuro de Chile: solo actos y juicios de mala fe que dibujan un mal porvenir. “El futuro está abierto”, decía Popper: sí, pero cuando la mala fe predomina, es el cierre del futuro lo que se avecina. Su oscuridad.