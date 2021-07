En conversación con CNN Chile, los diputados Joanna Pérez (DC) y Juan Luis Castro (PS) fueron consultados sobre la urgencia de resolver un mecanismo de elecciones primarias para definir al futuro candidato presidencial de Unidad Constituyente, horas después de que la senadora Yasna Provoste (DC) lanzara su candidatura presidencial en Vallenar.

Al respecto, Pérez afirmó que “lo más importante es llevar una candidatura única de Unidad Constituyente (…) esperamos que este fin de semana los partidos puedan definir esa fórmula”.

Por su parte, Castro agregó que Yasna Provoste “no tiene por qué renunciar a la presidencia del Senado, no hay ninguna razón para que eso ocurra (…) Creo que el PS, DC y PR, con una experiencia de larga evolución, vamos a ser capaces de ofrecerle al país una sorpresa (…) no está dicha la última palabra, en la centro izquierda tenemos mucho que decir”.

Además, Joana Pérez confirmó que entre los partidos han estado conversando sobre lo importante de llevar una candidatura única de Unidad Constituyente a la presidencia. “Llamo a la derecha a no ponerse nerviosa, la presidenta del Senado hizo un gran trabajo, dio su cuenta pública y ha pedido que respeten sus tiempos (…) no van a ser los tiempos que muchas veces quiere la derecha y eso no depende de ella, sino también de los senadores (…) es ahí donde hemos podido trabajar desde la oposición para hacer fuerza a un mal gobierno, como el que tenemos hoy”.

Sobre la situación de sus contendientes, el diputado Castro fue más allá: “creo que la gran preocupación de la derecha es que su candidato, Sebastián Sichel, no pase a segunda vuelta (…) perfectamente podríamos estar en un escenario de resolución sin la derecha presente, porque hemos visto cómo se han ganado 15 de las 16 gobernaciones regionales, que no es algo menor”.

“Nunca vamos a competir [en primarias] con tres millones de electores, seamos sinceros”, sentenció Castro, “pero sí vamos a abrir el espacio para que nuestro mundo, nuestra gente, se acerque a participar y tengamos la fuerza para presentar una cara (…) aquí no está dicha la última palabra y nuestro mundo no va a dejar de participar”.

