Javiera Arce en Influyentes: El “error” de la campaña de Jara y la “falsa” moderación de Kast

La politóloga analizó las campañas presidenciales en un nuevo capítulo de Influyentes, planteando que mientras Jeannette Jara no logra dar con el tono de su campaña, Evelyn Matthei supo revertirlo a tiempo.

El próximo 16 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso eleccionario que si bien contempla ambos estamentos de elección popular ha tenido un especial foco en la carrera por La Moneda.

Sobre esto conversó en Influyentes la politóloga Javiera Arce, activista por derechos civiles y políticos de las mujeres y actualmente candidata al doctorado en ciencia política de la University College London.

El error de Jara: Mantener la estrategia de primarias

Dentro del análisis de Arce sobre el estado actual de la carrera presidencial repasó lo que ha sido la campaña de Jeannette Jara, abanderada oficialista quien a pesar de mostrarse en diversas encuestas como la primera preferencia, no logra revertir todos los escenarios de segunda vuelta en los que pierde.

En primer lugar, la politóloga remarcó que ha existido un problema en cuanto al mensaje a transmitir, ya que a su juicio haber insistido con destacar los atributos personales de la exministra no era lo más aconsejable.

“Creo que no han encontrado tampoco el tono de la campaña. Esta campaña, a diferencia de lo que fue la anterior, esta sí es sobre propuestas. Si miramos quiénes van liderando, particularmente Kast, nunca ha tomado sus atributos personales para poder hacer su campaña. Él tiene más bien ejes temáticos extremadamente claros que han ido calando en la población y haciendo cierto sentido. Sobre eso había que buscar los términos de confrontación”, comentó Arce.

En ese sentido, aparecen dos líneas de dificultades para la candidata: hacer visibles sus propuestas y resolver la tensión entre continuidad o marcar un quiebre y mostrarse como alternativa nueva.

Pero otra dificultad que no recae en la candidata presidencial sino en el bloque que la respalda es definir o como plantea Arce “llenar de contenidos” lo que significa ser socialdemócrata y cuáles son las características de un Estado social de derecho.

¿Hay entonces un relato en la campaña de Jara en esta parte de la campaña? “Me parece que el equipo estratégico está haciendo permanecer el relato sobre las fortalezas personales de la candidata, pero esta es otra campaña. Es un error”.

La disputa entre Matthei y Kast

En tanto, en las derechas se cruzan en la punta de la tabla las candidaturas de Evelyn Matthei y de José Antonio Kast.

Sobre la exalcaldesa de Providencia, Arce afirmó que tampoco encontraba el tono en un principio, pero que logró dar con este y lo mostró así en el primer debate telivisivo donde estuvieron los ocho candidatos. En ese paso en falso, añade Arce, Matthei estaba intentando “hacer un guiño a la derecha más radical”.

Respecto a esa otra derecha, la politóloga expresó curiosidad por cómo la campaña de Kast se muestra desde un lugar práctico y no basado en ideologías: “se ha intentado discursivamente decir que Kast se ha moderado, cuando en verdad lo que él ha hecho es omitir contenido porque sabe que puede perder en mujeres, en diversidades, etc. Pero Kast no me parece que sea un moderado de los 90”.

En esa línea, continúa Arce, los discursos “altisonantes” o que “dicen lo que quiere escuchar la gente” son parte de las fórmulas que están siguiendo en todo el mundo los políticos de derecha más conservadora. “Esto es como casi de manual y es lo que se está viviendo en todo el mundo. Las extremas derechas suelen tener este tipo de discursos, donde son altisonantes, dicen lo que quiere escuchar la gente, pero además de eso hay contenido de mucha desinformación también”.

Distinto es el caso de Matthei, que ha mostrado un giro en su campaña y ha apostado más bien por un cambio de tono, pasando del discurso de “Chile en crisis” que exponen otros candidatos, a una visión más esperanzadora del país.