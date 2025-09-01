“Jara nos pidió que los problemas no los generemos nosotros”: Vodanovic llama a la unidad tras tensa semana del oficialismo

La dirigente socialista también respondió a las críticas del senador Castro, quien denunció una supuesta subrepresentación del socialismo democrático en el comando de campaña, señalando que “todo se puede arreglar y compensar” mediante el diálogo.

En medio de tensiones internas en el oficialismo y a pocas semanas del inicio formal de la campaña parlamentaria, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, hizo un llamado a la cohesión del sector, subrayando la importancia de evitar divisiones en un escenario político marcado por el avance de la derecha.

En conversación con Hoy Es Noticia, Vodanovic se refirió a la reunión sostenida este lunes entre la candidata Jeannette Jara y los líderes de partidos oficialistas, donde se abordaron las recientes fricciones dentro del bloque, especialmente al interior del comando de campaña.

“Jara nos pidió que los problemas no los generemos nosotros”, señaló Vodanovic, remarcando que el foco debe estar en enfrentar unidos a la derecha y evitar polémicas internas: “Lo que está en riesgo es mucho. Las polémicas hay que dejarlas de lado”.

Responde a críticas del senador Castro

Uno de los puntos que generó tensión en los últimos días fueron los dichos del senador Juan Luis Castro (PS), quien acusó una “subrepresentación del socialismo democrático” dentro del comando oficialista.

Consultada al respecto, Vodanovic desdramatizó el conflicto y aseguró que estos temas pueden resolverse internamente.

“Todas esas cosas se pueden arreglar, se pueden compensar. Lo importante es que haya disposición al diálogo y no entrar en confrontaciones innecesarias”, sostuvo.

Alerta sobre la agenda de la derecha

La presidenta del PS también apuntó directamente al proyecto político de José Antonio Kast y el Partido Republicano, advirtiendo que sus propuestas representan un retroceso para el país.

“Estamos frente a una derecha que es bastante regresiva. Hemos visto cómo la campaña de Kast pretende terminar con las pensiones, con la entrega de medicamentos, con políticas en defensa de la mujer”, afirmó la senadora, llamando a defender los avances sociales alcanzados durante los últimos años.

Candidatura de Daniel Jadue: “Tiene que operar la institucionalidad”

Consultada sobre la polémica candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue —formalizado en el caso de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp)—, Vodanovic se limitó a reiterar el rol de las instituciones.

“Tienen que funcionar las instituciones. Será la institucionalidad de nuestro país la que finalmente termine declarando o no esa candidatura”, puntualizó, subrayando que, mientras no haya una resolución judicial, Jadue es “un candidato más” dentro del proceso electoral.