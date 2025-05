Mulet advierte que reforma al sistema político “está protegiendo a los partidos grandes” y “le mete la mano a la urna”

"Si usted cierra el sistema político manda a los nuevos movimientos a la protesta, los manda a la calle", dijo el candidato presidencial de la FRVS en Tolerancia Cero, a propósito del proyecto que buscaría evitar la fragmentación política en el Congreso.

La reforma al sistema político continúa su tramitación en el Congreso con más de alguna demora por las diversas posturas en torno al tema. Uno de los principales escollos que ha debido enfrentar es el umbral del 5% que se busca establecer para obtener un escaño en el Legislativo.

Y si bien con esta iniciativa se buscaría evitar la fragmentación política entre muchos partidos pequeños, es precisamente de aquellos que están al medio desde donde surgen los principales cuestionamientos.

Tal es el caso del abanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, quien afirma que este proyecto busca meterle la mano a la urna.

“Esa reforma que están haciendo es ponerle barreras de entrada… Se están protegiendo los partidos grandes con una reforma que le mete, además, la mano a la urna. No tengo ningún problema con el umbral, pero con la cancha pareja”, expresó el candidato en Tolerancia Cero.

En ese sentido, para el diputado si se estableciera la reforma en los términos actuales carecería de otros elementos que hagan más justo el escenario para los distintos bloques partidarios, como lo sería ir en listas nacionales o sin pactos electorales.

“Nosotros no tenemos problemas en competir, lo que no estamos de acuerdo es que le metan la mano a la urna. Lo que no estamos de acuerdo es que perjudiquen a las regiones que tienen menos habitantes”, dijo Mulet. “Porque al final se ponen de acuerdo el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional y el PPD para cerrar el sistema. Y sabes lo que va a pasar, lo que más me preocupa, si usted cierra el sistema político manda a los nuevos movimientos a la protesta, los manda a la calle”.

