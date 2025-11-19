Jaime Mulet y acusación constitucional contra Diego Pardow: “No debe ser gratis cometer este tipo de errores”

En CNN Chile Radio, el parlamentario del FRVS argumentó su respaldo a la acción contra el exministro de Energía.

El diputado del FRVS, Jaime Mulet, habló sobre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, que se votará este miércoles en la Sala de la Cámara Baja.

En CNN Chile Radio, el parlamentario habló sobre “falta de transparencia” por parte de Pardow, ya que no habría comunicado que su pareja, la abogada Catalina Iñiguez, trabajó en un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

“Su pareja tiene derecho a trabajar, pero si yo soy regulador, obviamente tengo que avisar que mi pareja trabaja con aquel que regulo, eso es parte importante y obligatoria”, argumentó Mulet.

En ese sentido, apuntó a que no se habla sobre una conducta lega, sino que de “una situación que tiene que ver con una conducta de orden político”.

Si bien desde el Gobierno han planteado que la responsabilidad política ya se cumplió, con la salida de Pardow del Ministerio de Energía, Mulet afirmó que “es efectivo que se cobró con la pérdida del escaño, pero también es efectivo que tiene que haber cierta claridad en la ciudadanía”.

Y añadió que si bien una eventual aprobación de la acusación constitucional podría afectar la carrera pública de Pardow, “también se afectó el bolsillo de 7,5 millones de personas”.

“Hay que entender que en el país no debe ser gratis cometer este tipo de errores y que las personas que están en los cargos públicos, sobre todo en situaciones de regulación que tienen que defender el interés público y cumplir la ley, tienen que tener alguna sanción”, sentenció.

Cabe recordar que Diego Pardow dejó el Ministerio de Energía luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cálculo de las cuentas de luz. Posteriormente, surgió un nuevo antecedente.

La empresa transmisora Transelec informó que aplicó un sobrecálculo en la valorización de su capital y de costos vinculados a infraestructura, lo que habría generado una sobrecobranza cercana a US$ 100 millones, cifra que pagan hogares y empresas.