El ex ministro de Salud y candidato al Senado, Jaime Mañalich, conversó con CNN Chile y CHV Noticias en torno a su actual carrera senatorial y lo que fue su gestión a cargo del Ministerio de Salud.

El ex titular de la cartera confirmó hace algunos días que competirá por un cupo a la Cámara Alta como representante de la Región Metropolitana. Respecto a las motivaciones para convertirse en parlamentario, Mañalich manifestó que “el Senado chileno requiere una mayor sensibilidad respecto a políticas públicas de salud”, y en ese sentido agregó que intentará “poner (en la Cámara Alta) un sentido de respuesta con un poco más de urgencia a las necesidades ciudadanas”.

El candidato se refirió también a la implementación de una estrategia de trazabilidad cuando encabezaba el Minsal. “Los países que tienen buenos sistemas de trazabilidad, partiendo por China, incurren en una violación muy grave de las libertades individuales para lograr esos objetivos presuntos de bienestar público”, sostuvo el ex secretario de Estado.

En esa línea, reveló que en el principio de la pandemia, se creo un piloto de una aplicación de desarollo surcoreano para hacer seguimientos a la población a través de dispositivos móviles, que permitiría obtener datos que facilitaran la trazabilidad, y que sería de carácter voluntario, pero que “la disposición de ser vigilado, lo hizo imposible”, dijo el ex ministro.

En cuanto a la estrategia de trazabilidad de casos que actualmente se ha implementado en el país, Mañalich destacó dos debilidades: “Se basa esencialmente en el testeo. Tengo que tener una estrategia lo suficientemente agresiva (…) y el segundo problema es que la gente no dice la verdad”.

“Hoy hay ejércitos de trazadores en la salud primaria pero no dan abasto, salvo en este momento en que el número de casos es muy bajo, pero en momentos que la positividad ha sido muy alta era extraordinariamente difícil”, señaló el ex titular de Salud.

Por otro lado, el ex secretario de Estado reconoció que siempre fue partidario de un cierre “duro” de fronteras, y en ese contexto confesó que “un error importante, fue que el cierre de fronteras durante el mes de febrero de 2020 no fue lo agresivo que debería haber sido”.

Y en la misma línea manifestó que “durante la constatación de la magnitud del problema (pandemia), el cierre de fronteras no fue lo suficientemente estricto o vigilado“. “Creo que fue un error mundial, no sólo de Chile, pero me hago responsable”, sinceró el ex ministro.

Mañalich también hizo una autocrítica señalando que dada la “politización” de la pandemia, se habría utilizado como arma antojadiza contra la actual administración. “Yo cometí un error muy grave y es estar a cargo según las atribuciones del código sanitario y del Estado de Excepción Constitucional”, dijo el candidato a senador.

Al cierre de la entrevista, el ex ministro refirió a las víctimas de trauma ocular durante el estallido social. “A mí me parece correcto decir que algunas de las situaciones vividas en el estallido social deben ser evaluadas desde el punto de vista de los Derecho Humanos. En segundo luga,r yo creo que lo que se ha hecho por reparación a las víctimas de daño ocular y otros es poco y deberíamos hacer más”, concluyó.