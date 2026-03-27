Ivonne Toro y el momento de la confesión de Hugo Bustamante: “Me dice que me tiene un regalo, fue inesperada y macabra la forma”

La periodista Ivonne Toro abordó en CNN Chile el proceso de investigación detrás de su libro La niña Ámbar y relató el momento de la confesión de Hugo Bustamante por un doble homicidio ocurrido en 1992 en Villa Alemana.

La periodista Ivonne Toro profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre su libro La niña Ámbar: Crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado.

En la entrevista de Matilde Burgos explicó el proceso de investigación del caso, en el marco de que la justicia dictara una nueva condena contra el asesino de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, quien fue condenado por el homicidio calificado de una mujer y su hijo, crímenes cometidos en Villa Alemana en 1996.

La sentencia que recibió Bustamante fue de 10 años y un día, los que se suman al presidio perpetuo que ya cumple por el denominado Caso Ámbar.

La preparación para entrevista a Hugo Bustamante

Previo al encuentro para la entrevista, Ivonne comentó que, a pesar de haber trabajado en el área de investigación y crónica, es distinto enfrentarse a una “persona que está clínicamente declarada como psicópata”. Por lo mismo, decidió prepararse leyendo perfiles del FBI y diversos informes relacionados con el tema.

“Me preparé muchísimo de manera intelectual y muy racional para enfrentar estas conversaciones, pero hay una parte que cuesta preparar, que es la emocionalidad. Uno, de todas maneras, tiende a reaccionar frente a confesiones que son muy crudas, frente a una forma de razonar, de pensar, de ver la vida y de ver al otro que no logra dimensionar, porque es absolutamente impersonal. Él era muy crudo en sus descripciones y también muy consciente de lo que él era, y esa mezcla de cosas es difícil de enfrentar”, expresó.

Una vez que adquirió el conocimiento suficiente para afrontar a Bustamante, conversaron en distintas ocasiones.

“La primera fue especialmente larga, de muchas horas; fue mañana y tarde. Fueron seis conversaciones en total. Eran muchas horas en Gendarmería, en una sala especial con él y con la periodista de la institución penitenciaria, que también se enfrentaba a toda esta situación. Mantenía una actitud súper reservada, muy colaborativa conmigo. La falta de empatía, arrepentimiento y la prioridad que él le daba a ciertas cosas frente a otras era súper complejo. Hubo momentos en que efectivamente reaccioné al respecto y también había rabia de mi parte. Cuesta muchísimo, y yo creo que ahí lo fundamental es no perder de vista por qué se está haciendo”, complementó.

En esa línea, remarcó que su propósito era contar la historia de Ámbar.

“No perder eso de vista permitió continuar y también enfrentar la confesión inesperada, compleja y poco creíble al inicio sobre estas dos muertes”, dijo.

“Él es una persona que tiende a manipular y a mentir, y que frente a las contradicciones de lo que ha dicho previamente no tiene ninguna reacción natural”, añadió. Esto implicó un arduo trabajo contrastando fuentes y la búsqueda de información que permitiera chequear su testimonio.

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El momento de la confesión

Respecto al momento de la confesión, Ivonne describió que se produjo durante la tercera entrevista.

“En esa circunstancia le pregunto si él había matado previamente y él dice que en ningún expediente aparece eso. No cierra la puerta y, posteriormente, me dice que me tiene un regalo. En la siguiente entrevista me entrega estos dos nombres y, de alguna manera, creo que también quería tener algo de poder, dado que lo único que tenía para contar dentro de la cárcel era su historia. Me entregó estos nombres. Yo no reaccioné de una forma muy cinematográfica, como le gustaría a la gente: me quedé en silencio, los anoté y no pregunté nada más al respecto. Yo sabía que había una sola pregunta inconclusa, entonces cuando me dijo ‘sobre su pregunta anote’, tenía muy claro cuál era la pregunta que no me había respondido y lo que me estaba diciendo”, confidenció.

A pesar del estado de shock de ese momento, guardó los nombres y se propuso avanzar con la investigación.

“Fue muy inesperado y era muy macabra la forma en que nos lo estaba diciendo. El concepto de ‘regalo’ para hablar de dos asesinatos supuestos era muy terrible”, concluyó.