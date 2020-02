A 10 años del terremoto y tsunami que afectó el país el 27 de febrero de 2010 se han aprendido varias lecciones en torno a la construcción y edificación a lo largo del país.

Aún cuando fue cerca del 1% del total de las edificaciones las que sufrieron daños graves tras el sismo de 8.8.

Sobre las labores de reconstrucción habló el arquitecto y académico Iván Poduje, quien aseguró que aquellos casos en que se presentaron daños estructurales se debió netamente a negligencia de parte de las constructoras.

“La resistencia de la infraestructura fue espectacular. Menos del 1% de las viviendas se dañó. Casi todas las viviendas que se dañaron eran de adobe. La conectividad del país nunca se vio comprometida, salvo en el caso del Puente Río Claro. Eso, para la magnitud del desastre, fue bastante destacado”, aseguró Poduje.

En ese sentido, el académico sostuvo que “la norma sísmica chilena quedó muy bien validada“. A esta norma se sumaron algunos ajustes que hacen aún más estrictas las reglas para las construcciones del país.

Ahora bien, hasta el día de hoy persisten algunas irregularidades que facilitan que se generen problemas en caso de un nuevo terremoto o tsunami, tales como las tomas de terrenos en balnearios.

Reconstrucción tras 18-O

A lo largo del país han sido diversos los espacios públicos que han resultado destruidos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Esta situación también plantea una necesidad por planificación de cara a lo que será la reconstrucción de estos espacios.

En esta línea, Poduje aseguró que dichas labores se podrán realizar “cuando el orden público esté repuesto”.

Asimismo, una de las polémicas generadas los últimos días tiene que ver con la pintada del frontis del centro cultural GAM. Al respecto, el arquitecto sostuvo que lo primero es lograr consenso entre los implicados.

“La clave acá es que primero tengas consenso, no puedes forzar a la gente a ver cosas que no quiere en su entorno. Y segundo, que no haya mensajes de odio. (…) En el GAM había de todo: había arte, pero también había directamente mensajes de odio que llamaban a matar autoridades“, dijo el académico.