Iniciativa para rebajar la edad penal: Leitao califica propuesta como “populismo penal” y asegura que “no tendría ningún efecto”

La subsecretaria de Prevención del Delito rechazó la idea de reducir la edad de imputabilidad penal y argumentó que la clave está en la prevención, no en medidas efectistas.

La subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, conversó con CNN Chile Radio sobre el riesgo del populismo penal en un año electoral y defendió la estrategia del Gobierno en materia de seguridad.

¿Qué dijo Leitao?

Ante la creciente preocupación por los delitos cometidos por menores de edad y las iniciativas de algunos personeros políticos del país que insisten en la idea de rebajar la edad penal, la autoridad llamó a evitar propuestas efectistas que no resuelven el problema de fondo.

“Evitaría caer en el populismo penal, porque cuando uno propone cosas que no tienen ningún efecto, no se resuelve ningún problema“, afirmó Leitao. Criticó la idea de bajar la edad de imputabilidad penal y sostuvo que “la gran mayoría de los expertos dirá que eso no resuelve nada“.

“El enfoque debe estar en la prevención y la intervención temprana en niños y adolescentes en riesgo”, añadió.

Lee también: El portazo de Kaiser a bajar su candidatura presidencial para competir por el Senado

La también expresidenta de la Asociación Chilena de Municipios destacó el programa Lazos como una de las principales estrategias para abordar el fenómeno delictual juvenil, con intervenciones focalizadas en menores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, recalcó que la verdadera solución está en generar oportunidades para los niños y jóvenes antes de que sean captados por redes criminales.

Una supuesta “agenda de derecha” en el Gobierno

Por otro lado, Leitao respondió a las críticas sobre una supuesta agenda de derecha en materia de seguridad por parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric, un debate instalado por la exjefa de Asesores del presidente Gabriel Boric, Lucía Dammert, quien en conversación con El Mercurio aseguró que “en temas de seguridad e inmigración, por ejemplo, creo que se ha hecho una agenda bastante más centrista, derechista”.

“No hay nada más progresista que querer seguridad para las personas”, aseguró, argumentando Leitao. “No hay desarrollo sin seguridad y no hay seguridad sin desarrollo”.

#CNNChileRadio | Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao: “No hay nada más progresista que querer seguridad para las personas” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/0EgrXc9llu — CNN Chile (@CNNChile) March 26, 2025

A pocos días de que la subsecretaría que encabeza pase a depender del nuevo Ministerio de Seguridad, liderado por el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, Leitao reafirmó que la prioridad del Gobierno sigue siendo fortalecer políticas públicas basadas en evidencia y no en discursos efectistas. “Lo importante es reconocer que hemos avanzado, aunque aún queda mucho por hacer“, concluyó.

Mira la entrevista completa