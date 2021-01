El día de ayer, el Minsal informó la cifra de 4.177 nuevos casos de contagio a nivel nacional, número que preocupa a los expertos por la sostenida alza y expansión que ha tenido el COVID-19.

Respecto a esto, en entrevista con CNN Chile, la infectóloga de la U. de Chile, Claudia Cortés, dijo que “estamos ya en la segunda ola en la parte inicial. Estamos altamente preocupados“.

La experta comentó que llevan “semanas diciendo que tenemos que tomar más medidas de restricción y fiscalización. No sirve mucho tomar medidas que no son fiscalizadas. Hemos aprendido que la gente en Chile no cumple con las recomendaciones, por lo tanto eso implica que tiene que haber un ente que esté ahí controlando”.

Lee también: Ministro Paris advierte que “estamos ante un rebrote” y no descarta que la RM tenga que retroceder a cuarentena

A partir de la proyección de Espacio Público es que de aquí a unas semanas Chile llegará a 6 mil contagiados diarios e incluso nuevos elementos a considerar, “tenemos una variante nueva que es mucho mas transmisible, sabemos que puede llegar a un 70% más de transmisibilidad la variante inglesa. Ahora se esta reportando una variante que es entre Japón y Brasil nosotros seguimos con fronteras ampliamente abiertas” (…)

Debido a la identificación de 20 contagios por la nueva variante inglesa, Cortés recordó que “no todos los test de PCR que se hacen busca dirigidamente esta variante. Ese es un estudio que es distinto y más complejo y caro. Se hace en ciertos pacientes sospechosos de traer esta variante extranjera”.

Además, ante la posibilidad de que exista una cifra mayor sin detectar comentó que “en algún minuto es muy probable que esta variante, por su transmisibilidad, esté circulando de manera más masiva en el país“, y que como cuerpo científico “estimamos que la variante inglesa está mucho más distribuida y sabemos que es mucho más contagiosa”.

Según Cortés, los casos más críticos actualmente son los que se contagiaron durante las festividades de fin de año y puntualizó que un porcentaje importante de ellos han debido ingresar a cuidados intensivos. “Esto ha significado un aumento muy distribuido por el territorio nacional, no es como en la primera ola en la RM. Teníamos la posibilidad de enviar pacientes a otras ciudades de Chile, ahora están todas las UCI casi llegando a la totalidad de su capacidad”.

En torno a los premisos de vacaciones y las alta movilidad que han tenido a diferentes sectores de la región, la infectóloga explicó que esto “trae ciertas complicaciones, porque estás haciendo que gente que vive mayoritariamente en RM se traslade a sitios lejanos donde, si eventualmente se enferman, hay menos acceso a la salud”.

“En Chile la salud es muy centralizada y el mayor número de camas se encuentra en la capital”, puntualizó, ya que el 20% de los contagiados llegan a necesitar de hospitalización para sus tratamientos.