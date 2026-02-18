“Indolencia, lentitud o negligencia”: Alcalde Iglesias y sus críticas al gobierno central por seguridad

Luego del secuestro que se vivió durante la jornada en su comuna, Agustín Iglesias habló en CNN Prime sobre cómo han revertido la situación de homicidios pero siguen teniendo dificultades para detener por completo el crimen organizado.

Un secuestro en la comuna de Independencia mantuvo en alerta a las autoridades parte de esta jornada. El comerciante se mantuvo retenido por desconocidos que exigían $30 millones por su liberación.

Sobre esto y el escenario que vive la comuna en materia de seguridad habló en CNN Prime el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien además aprovechó de entregar sus comentarios respecto a cómo la autoridad central ha abordado este y otro tipo de casos.

Si bien Iglesias destaca que en lo que lleva de su administración han logrado reducir las cifras de delitos violentos, reconoce que estos hechos aún ocurren con frecuencia. Por ello, el llamado que hace es a tomar en consideración aquellas cosas que han solicitado desde el municipio, como investigaciones en edificios específicos que ya tienen identificados, y que, según explica, no han tenido recepción a nivel central.

“Independencia ha visto una mejora importante del año anterior a este año. En homicidios, que era una de la preocupaciones más importantes que teníamos como municipio porque lo recibimos con la tasa más alta de homicidios por habitante en la región (…) Hay buenos resultados, pero eso no implica que no sigan pasando cosas”, dijo el alcalde de Independencia.

Con todo, aseguró que para él la preocupación principal es “la indolencia, la lentitud o negligencia” de parte de las distintas autoridades a las que compete la seguridad.